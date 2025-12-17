FTB plečia Browno universiteto šaulio paiešką

Vaizduose, kuriuos FTB paskelbė socialiniuose tinkluose, matyti laboratorijos specialistai ir įrodymų rinkėjų komandos, dirbantys apsnigtoje teritorijoje netoli universiteto miestelio Providense Rod Ailande.
Šeštadienį vyras su šautuvu įsiveržė į vieną iš universiteto pastatų, kur tuo metu vyko egzaminai, ir pradėjo šaudyti. Vėliau įtariamasis pabėgo.
Providenso pareigūnai antradienį trumpoje spaudos konferencijoje parodė naują vaizdo įrašą, kuriame matyti policijos dėmesį patraukęs asmuo, einantis per gyvenamuosius miesto rajonus.
„Prašome visuomenės pasižiūrėti į kūno judesius, laikyseną (...). Tai gali padėti jums identifikuoti šį asmenį“, – sakė miesto policijos viršininkas pulkininkas Oscaras Perezas.
Jis dar kartą kreipėsi į visuomenės narius, kurių namuose ar automobiliuose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, prašydamas pateikti nufilmuotą medžiagą policijai.
Tyrėjai gavo porą šimtų tikrintinų pranešimų, pridūrė policijos viršininkas.
Iš pradžių pareigūnai sulaikė vieną vyrą, bet vėliau jį paleido teigdami, kad jis su šaudynėmis nėra susijęs.
FTB, kuris siūlo 50 tūkst. dolerių (42,5 tūkst. eurų) atlygį už informaciją, padėsiančią sulaikyti įtariamąjį, sakė, kad jis turėtų būti laikomas ginkluotu ir pavojingu. Nurodoma, kad įtariamasis yra maždaug 172 cm ūgio, kresnas.
Antradienį Browno universitetas paragino studentus, šaudynių metu galėjusius būti tame rajone, susitarti dėl parodymų davimo policijoje.
Vėliau tą pačią dieną universitetas paskelbė pareiškimą, kuriuo pasmerkė socialiniuose tinkluose skleidžiamus „kaltinimus, spėliones ir sąmokslo teorijas“ vieno iš studentų atžvilgiu.
„Jei šio asmens vardas turėtų kokią nors reikšmę dabartiniam tyrimui, jie (pareigūnai) aktyviai ieškotų šio asmens ir viešai skelbtų informaciją“, – sakoma universiteto pareiškime.
Aukų pagerbimas
Du žuvę studentai yra Ella Cook, Browno universiteto Respublikonų partijos asociacijos viceprezidentė, ir iš Uzbekistano kilęs Mukhammadas Azizas Umurzokovas, siekęs tapti neurochirurgu.
„Ella, kuri į Browno (universitetą) atvyko iš Mauntin Bruko Alabamoje, buvo ugninga ir intelektualiai smalsi mūsų bendruomenės narė, domėjosi prancūzų kalbos ir frankofonijos studijomis“, – sakė universiteto prezidentė Christina H. Paxson.
„Mukhammadas (...) garsėjo kaip veržlus, sąžiningas ir disciplinuotas (žmogus), ypač dėl to, kad turėjo didelių ambicijų padaryti teigiamą poveikį pasaulyje tapdamas neurochirurgu“, – sakė Ch. H. Paxson.
Dar devyni žmonės per šaudynes buvo sužeisti.
Tragedija Browno universitete yra dar vienos šaudynės, sukrėtusios Jungtines Valstijas, kur bandymai apriboti prieigą prie šaunamųjų ginklų nuolat atsiduria politinėje aklavietėje.
Šiemet šalyje jau įvyko daugiau kaip 300 šaudynių, nurodo organizacija „Gun Violence Archive“, kuri šaudynes apibrėžia kaip incidentus, kai nušaunami ar pašaunami keturi ar daugiau žmonių.
Sekmadienį per kalėdinį renginį Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas Donaldas Trumpas trumpai pakalbėjo apie įvykį Browno universitete, pasakė, kad „tokių dalykų nutinka“, ir palinkėjo sužeistiesiems greitai pasveikti.
Browno universitetas, kuriame studijuoja maždaug 11 tūkst. studentų, pranešimą apie pavojų paskelbė šeštadienį 16 val. 22 min. vietos (23 val. 22 min. Lietuvos) laiku, po pranešimų apie šaudymą netoli inžinerijos ir fizikos fakultetų. Tuo metu buvo suplanuoti du egzaminai.
