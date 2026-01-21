Europoje per didžiausią tokio pobūdžio operaciją likviduotas sintetinių narkotikų tinklas

Valdžios institucijos sunaikino 24 pramoninio masto laboratorijas ir konfiskavo apie tūkstantį tonų cheminių medžiagų, skirtų gaminti gatvėse platinamus narkotikus, tokius kaip MDMA, amfetaminą ir metamfetaminą.
„Dirbu šioje srityje jau kurį laiką. Tai yra didžiausia mūsų kada nors įvykdyta operacija prieš sintetinių narkotikų gamintojus ir platintojus“, – duodamas interviu naujienų agentūrai AFP sakė Europolo Europos sunkių organizuotų nusikaltimų centro vadovas Andy‘is Kraagas.
„Manau, kad tai tikrai galingas smūgis organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms, užsiimančioms prekyba narkotikais, ypač sintetiniais,“, – pridūrė A. Kraagas.
Lenkijos policija spaudos konferencijoje Varšuvoje pareiškė, kad iš narkotikų buvo gaunamas „nemenkas“ pelnas: kiekvienas narkotikų gamybai išleistas euras prekiautojams atsipirkdavo beveik trisdešimteriopai.
Metus trukusioje operacijoje dalyvavo Belgijos, Čekijos, Vokietijos, Nyderlandų, Lenkijos ir Ispanijos policijos pareigūnai.
Buvo sulaikyti daugiau nei 85 asmenys, tarp jų du įtariami lyderiai, abu – Lenkijos piliečiai, paaiškino A. Kraagas.
Įtarimai kilo dar 2024 m., kai Lenkijos policija pastebėjo tinklą, iš Kinijos ir Indijos importuojantį didelius kiekius legalių cheminių medžiagų.
„Šie pirmtakai buvo legalūs, paprastai naudojami farmacijos pramonėje“, tačiau įsigyti ir perdirbti jų kiekiai buvo „labai dideli, tokių tikrai negalėjo reikėti įmonėms“, kuriomis prisidengdami veikė narkotikų kontrabandininkai, pabrėžė Lenkijos policija.
Vėliau tyrimo metu paaiškėjo, kad šios cheminės medžiagos buvo perpakuojamos, žymimos suklastotomis etiketėmis ir platinamos visoje Europos Sąjungoje veikiančioms laboratorijoms, kuriose gaminami sintetiniai narkotikai.
Lenkijos policija paskelbė operacijos vaizdo įrašą, kuriame matyti dešimtys statinių ir cisternų su pirmtakais, saugomais įvairiuose sandėliuose, taip pat perdirbimo laboratorijos, kuriose vyko gerai ginkluotų tyrėjų reidai.
Dauguma suimtųjų buvo iš Lenkijos, tačiau manoma, kad nusikalstamoje veikoje taip pat dalyvavo Belgijos ir Nyderlandų piliečiai.
„Tiekimo grandinės strategija“
Anot A. Kraago, ši operacija buvo „tiekimo grandinės strategijos“ dalis, kuria siekta iš pagrindų sunaikinti sintetinių narkotikų pramonę jos šaltinyje.
„Šios nusikalstamos grupuotės nebeturi savo tiekimo šaltinių“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Siekiant užkirsti kelią panašaus masto prekybai ateityje, Lenkijos policijos vadas Marekas Boronas naujienų agentūrai AFP pasakė, kad teisėsaugos institucijos „nuolat atnaujina į rinką patenkančių pirmtakų sąrašą“.
„Mes nuolat nustatinėjame, kurios cheminės medžiagos šiuo metu yra neteisėtai naudojamos narkotikų gamybai“, – pridūrė jis.
Be šių narkotikų keliamo pavojaus sveikatai, A. Kraagas atkreipė dėmesį į su jais susijusias smurto, korupcijos ir pinigų plovimo problemas.
Jis taip pat pažymėjo, kad sintetiniai narkotikai kenkia aplinkai.
Valdžios institucijos konfiskavo daugiau nei 120 tūkst. litrų nuodingų cheminių atliekų, kurias nusikaltėliai paprastai išpila ant žemės arba į upelius.
„Šiandien – pelnas nusikaltėliams. Rytoj – tarša“, – sakė A. Kraagas.
Po šios sėkmingos operacijos, apie kurią trečiadienį paskelbė ES policijos agentūra Europolas, policija yra nusitaikiusi ir į kitus subjektus.
„Tai vienas iš didžiausių platintojų. Bet ne vienintelis. Todėl mes vis dar jų ieškome“, – įspėjo A. Kraagas.
Naujausi komentarai