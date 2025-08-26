Estijoje aptikta Ukrainos drono nuolaužų

Pasak Vidaus saugumo tarnybos (VST) generalinio direktoriaus Margo Pallosono (Margo Palosono), pirmadienį, apie 15 val., vietos gyventojas paskambino pagalbos numeriu ir pranešė, kad pietų Estijoje esančio Vertsjervo ežero apylinkėse rado atakos drono nuolaužų.
Per spaudos konferenciją jis pranešė, kad per incidentą niekas nenukentėjo.
VST teigimu, dronas Estijos teritorijoje nukrito sekmadienio rytą, apie 4–5 valandą.
„Remiantis preliminaria informacija, turime pagrindo manyti, kad tai gali būti Ukrainos dronas, kuris buvo nukreiptas į Rusijos taikinius, tačiau jį Rusija nukreipė nuo kurso naudodama GPS trikdymą ir kitas elektronines priemones, ir jis atsidūrė Estijoje“, – sakė M. Pallosonas.
Jis pridūrė, kad tai buvo karinis dronas su prie jo pritvirtintais sprogmenimis, be kita ko, jis sprogo.
„Jei dronas būtų rėžęsis į gyvenamąjį pastatą, jis būtų padaręs didelę žalą“, – sakė M. Pallosonas.
Pasak gynybos ministro Hanno Pevkuro (Hano Pevkuro), objektus, skrendančius aukščiau nei 300 metrų, gali aptikti Estijos gynybos pajėgų oro erdvės stebėjimo centras, o objektus, skrendančius žemiau, – Policijos ir sienos apsaugos valdyba (PPA).
Vidaus reikalų ministras Igoris Taro pridūrė, kad PPA stebi išorinę sieną su Rusija, o stebėjimas radarais taip pat vykdomas per visą vandens telkinių ilgį.
„Pagrindinis poreikis yra stebėti vandens telkinius. Tai yra ir priežastis, kodėl daug kalbėjome apie dronų sienos plėtros poreikį, kad galėtume padidinti kontrolės pajėgumus pasienyje ir stebėti vidaus vandenis“, – sakė I. Taro.
