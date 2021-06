Estijoje – 47 nauji COVID-19 atvejai

Estijoje per praėjusią parą atlikus 3 778 testus nustatyti 47 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, antradienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Naujų mirties nuo COVID-19 atvejų praėjusią parą neužregistruota.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 15 naujų COVID-19 atvejus.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 32,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Antradienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 23 pacientai, iš jų šeši – intensyviosios terapijos skyriuose. Dirbtinis plaučių vėdinimas reikalingas šešiems žmonėms.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinta iš viso 131 028 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 269 užsikrėtę žmonės mirė, 127 220 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 555 306 žmonės, pilnai paskiepyti 429 094 gyventojai.

Kitos šalys

Lenkijoje – 123 nauji COVID-19 atvejai, mirė 26 užsikrėtusieji

Lenkijoje per praėjusią parą nustatyti 123 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 26 anksčiau užsikrėtę žmonės, antradienį pranešė visuomeninis radijas, remdamasis šalies sveikatos apsaugos tarnybų informacija.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 52 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus, naujų mirties atvejų tą parą nebuvo užregistruota.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad 38 mln. gyventojų turinčioje šalyje nuo pandemijos pradžios iš viso patvirtinti 2 879 811 užsikrėtimo koronavirusu atvejų, 75 005 užsikrėtusieji mirė.

Šalies ligoninėse šiuo metu gydomi 985 COVID-19 pacientai, iš kurių 171 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Lenkijoje persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 2 651 759 žmonės.

Kaip skelbiama vyriausybės tinklalapyje, iki šiol šalyje bent vieną vakcinos dozę yra gavę daugiau kaip 16,6 mln. žmonių, o visą vakcinavimo kursą baigė per 12,6 mln. žmonių.

Rusijoje – per 20,6 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, rekordinis mirčių skaičius

Rusijoje per praėjusią parą nustatyta 20 616 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, taip pat mirė 652 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo antradienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Tai didžiausias per parą Rusijoje užfiksuotų mirčių nuo koronaviruso skaičius per visą pandemijos laikotarpį. Ankstesnis rekordas fiksuotas gruodžio 24-ąją, kai per parą nuo COVID-19 mirė 635 žmonės.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 21 650 naujų užsikrėtimo atvejų ir 611 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri nuo pat koronaviruso epidemijos Rusijoje pradžios yra labiausiai jos paveiktas šalies regionas, per pastarąją parą nustatyti 6 209 nauji COVID-19 atvejai ir mirė 121 užsikrėtęs žmogus

Naujas mirčių nuo COVID-19 paros rekordas užfiksuotas antrajame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge, kur per praėjusią parą mirė 119 užsikrėtusiųjų.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 5 493 557 COVID-19 atvejai, 134 545 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 984 037 pacientai.