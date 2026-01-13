Dronas smogė į Rusiją plaukusiam tanklaiviui, kuris turėjo iškrauti naftą iš Kazachstano

Drono smūgis sukėlė sprogimą, tačiau rimtos žalos nepadarė.
„KazMunayGas“ nenurodė, kas surengė šį išpuolį.
Ukraina, kuri, keršydama už Maskvos plataus masto invaziją, jau kelerius metus vykdo oro kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą, incidento dar nekomentavo.
Prieš ataką laivas, pavadintas „MATILDA“, plaukė iškrauti Kazachstano naftą į Kaspijos vamzdynų konsorciumo (CPC) terminalą Rusijos pietinėje Juodosios jūros pakrantėje, sakė „KazMunayGas“.
„Įgulos nariai nenukentėjo. Remiantis preliminariais vertinimais, laivas išlieka tinkamas plaukioti, ir nėra jokių rimtų konstrukcinių pažeidimų požymių“, – pridūrė įmonė.
Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Ukraina antradienį Juodojoje jūroje užpuolė dar mažiausiai vieną laivą, tačiau jis esą taip pat liko tinkamas plaukioti.
Ukraina per beveik ketverius metus trunkantį karą ne kartą taikėsi į CPC terminalą, įskaitant pernai lapkritį įvykdytą smūgį jūriniu dronu, kuris apgadino vieną iš trijų jo švartavimosi vietų.
Ukrainiečių kariuomenė teigia, kad šie smūgiai padeda sumažinti iš energetikos sektoriaus gaunamas Rusijos pajamas, kurias Maskva naudoja karui finansuoti, ir yra pateisinamas atsakas į Rusijos raketų ir dronų atakas.
Tačiau šie išpuoliai sukėlė Kazachstano nepasitenkinimą, nes CPC terminalu keliauja apie 80 proc. kazachstaniečių naftos eksporto.
Rusija naktimis dronais ir raketomis atakuoja visą Ukrainą, bombarduodama daugiabučius, biurus ir kitas civilines vietas. Pastaraisiais ketveriais metais per šiuos išpuolius žuvo tūkstančiai civilių gyventojų.
Ukrainos energetikos infrastruktūra taip pat masiškai atakuojama. Po Rusijos smūgių Ukrainai milijonai žmonių lieka be šildymo ir elektros.
