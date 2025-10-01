 Dėl sprogimo Miunchene atidėtas „Oktoberfest“ atidarymas

Dėl sprogimo Miunchene atidėtas „Oktoberfest“ atidarymas

2025-10-01 11:22
Marius Jakštas (ELTA)

Miuncheno policija atidėjo trečiadienį numatytą „Oktoberfest“ alaus festivalio atidarymą po to, kai pietų Vokietijos mieste sprogus užtaisui šalia gyvenamojo namo žuvo mažiausiai vienas žmogus.

Dėl sprogimo Miunchene atidėtas „Oktoberfest“ atidarymas / Scanpix nuotr.

Policija pranešė, kad trečiadienį anksti ryte degančiame pastate buvo rasti su sprogmenimis sujungti spąstai, todėl buvo iškviestos specialiosios pajėgos sprogmenims nukenksminti.

Į iškvietimą atsiliepę pareigūnai Bavarijos sostinės gyvenamajame rajone rado visiškai sudegusį mikroautobusą, o prie netoliese esančio ežero – sužeistą žmogų.

Policija pranešė, kad tas žmogus mirė. Tyrėjai mano, kad šis padegimas buvo tyčinis.

Dėl šio incidento laikinai atidėtas pasaulinio garso festivalio „Oktoberfest“, kuris vyksta Miuncheno Terezienvyzės pievoje, atidarymas.

„Tiriami galimi ryšiai su kitomis vietomis Miunchene, įskaitant Terezienvyzę“, – platformoje „X“ pranešė vietos policija.

„Dėl šios priežasties festivalio atidarymas atidėtas“, – pridūrė pareigūnai.

