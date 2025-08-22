Dėl įkaušusios įgulos teko stabdyti prabangų traukinį

„Kai kurie įgulos nariai, atlikdami įprastus kokybės kontrolės patikrinimus, ne kartą išgerdavo daugiau nei jiems buvo leidžiama“, – paaiškino geležinkelių bendrovės „East Japan Railway Company“, paprastai vadinamos „JR East“, dukterinė įmonė.
Anot dukterinės įmonės „JR East View Tourism and Sales“, pažeidinėjimai prabangiame traukinyje viešbutyje „Shiki-shima“ prasidėjo maždaug 2022 m. rugsėjį.
„Tai ne tik labai menkina pasitikėjimą mūsų verslu – toks asmenų, galinčių prižiūrėti mūsų svečių maršrutus, yra visiškai nepriimtinas“, – pridūrė ji.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad dėl to iš darbo jau buvo atleisti šeši darbuotojai, todėl operatoriui trūksta, jo paties teigimu, „darbo jėgos“.
Ketvirtadienį pranešė bendrovė, kad dėl šios priežasties teko atšaukti kelionę po Niigatos ir Nagano regionus, turėjusią prasidėti rugpjūčio 30 d.
Dvi naktis ir vieną dieną trunkančios kelionės kaina prasideda nuo 3 000 JAV dolerių. Į ją, be kita ko, įeina vakarienė traukinyje su prancūzų virtuvės patiekalais ir brangiais vynais, taip pat apsilankymas vyno gamykloje.
„Nuoširdžiai atsiprašome už nepatogumus, kuriuos patyrė tie, kurie nekantriai laukė“ šios kelionės, sakė „JR East“.
