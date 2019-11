Dėl gyvybių pareikalavusio laivybos incidento Budapešte apkaltintas laivo kapitonas

„Viking Sigyn“ 64 metų kapitonas, ukrainietis, apkaltintas per aplaidumą sukėlęs pavojų vandens eismui, nulėmusį žmonių aukų pareikalavusią katastrofą. Be to, jam pateikti 35 kaltinimai nesuteikus pagalbos.

Prokurorai paprašė teismo skirti kapitonui devynerių metų įkalinimo bausmę, jei jis pripažins kaltę ir atsisakys teismo proceso.

Tik septyni iš 33 Pietų Korėjos turistų, buvusių pramoginiame laive „Hableany“ („Undinėlė“), liko gyvi po naktį gegužės 29-ąją įvykusio susidūrimo su „Viking Sigyn“. Taip pat žuvo du „Hableany“ įgulos nariai. Vieno turisto palaikai iki šiol nepaimti.