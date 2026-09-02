 Dėl atakos Leipcige nustatyti du įtariamieji, vienas jų – Latvijos pilietis

Dėl atakos Leipcige nustatyti du įtariamieji, vienas jų – Latvijos pilietis

2026-09-02 16:27
BNS inf.

Vokietijos pareigūnai nustatė du įtariamuosius, siejamus su bandymu įvykdyti dronų ataką Leipcigo oro uoste, tačiau mažai tikėtina, kad juos pavyks sulaikyti.

<span>Dėl atakos Leipcige nustatyti du įtariamieji, vienas jų – Latvijos pilietis</span>
Dėl atakos Leipcige nustatyti du įtariamieji, vienas jų – Latvijos pilietis / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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Apie tai trečiadienį rašo laikraštis „Sueddeutsche Zeitung“ ir portalas „TVP World“.

Laikraštis, kuris rengdamas pranešimą bendradarbiavo su transliuotojais NDR ir WDR, nurodė, kad tyrimas dėl šių dviejų vyrų – Rusijoje gimusio Latvijos piliečio ir iš Baltarusijos kilusio Rusijos piliečio – pagrindė Vokietijos vyriausybės įtarimus, jog už šio incidento stovi Rusija.

Vokietija antradienį apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis, ir paskelbė apie diplomatines atsakomąsias priemones.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
sprogmenys oro uoste
incidentas leipcigo oro uoste

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