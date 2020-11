Danijos naujienų agentūra po kibernetinės atakos atmetė išpirkos reikalavimą

Agentūros „Ritzau“ vadovas Larsas Vesterloekke negalėjo pasakyti, kokio dydžio išpirkos buvo reikalaujama, nes šią „profesionalią ataką“ surengę asmenys paliko „dokumentą su žinute“, kurios agentūra neatidarė, laikydamasi ją konsultuojančių specialistų rekomendacijų.

„Ritzau“, aprūpinanti Danijos žiniasklaidą nuotraukomis ir tekstais, sakė nukreipusi naujienų platinimą klientams per šešis tinklaraščius.

„Jeigu viskas vyks kaip tikėtasi, laipsniškai sugrįšime prie normalaus darbo ketvirtadienį“, – nurodė L. Vesterloekke. Pasak jo, per ataką išjungta redakcinė sistema, paveiktas beveik ketvirtadalis iš 100 agentūros serverių.

Problemą sprendžia agentūros IT skyrius ir agentūros pasamdyta IT saugumo bendrovė, kuri specializuojasi likviduoti kibernetinių atakų padarinius. Be to, specialistų parūpino ir draudimo bendrovė.

Kol kas nežinoma, kas surengė šią antradienį prasidėjusią ataką.

Nuo 1866 dirbanti Kopenhagoje įsikūrusi agentūra „Ritzau“ teikia naujienas Danijos žiniasklaidos įmonėms, valstybės organizacijoms ir verslo bendrovėms.