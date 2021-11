COVID-19 pandemijos aukų skaičius viršijo 5 milijonus

Beveik pusė šių žmonių mirė JAV, Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje ir Brazilijoje, kurių gyventojų bendras skaičius sudaro apie aštuntadalį pasaulio populiacijos. Daugiausiai gyvybių virusas pareikalavo JAV – šioje šalyje mirė daugiau kaip 740 tūkst. žmonių, kuriems buvo patvirtinta koronavirusinė infekcija.

Šiuo metu COVID-19 yra trečia pagrindinė gyventojų mirčių priežastis po širdies ir kraujagyslių ligų bei insulto.

Kaip pažymėjo naujienų agentūra „The Associated Press“, pandeminio koronaviruso oficialus aukų skaičius beveik neabejotinai yra daug mažesnis už tikrąjį, nes ne visiems mirusiesiems buvo atlikti COVID-19 testai, be to, daugelis miršta namuose, nesulaukę medicinos pagalbos, ypač neturtingose šalyse.

Iki šiol pasaulyje nustatyta daugiau kaip 246 mln. koronavirusinės infekcijos atvejų. Skiepijant gyventojus nuo šios ligos suvartota daugiau kaip 6,9 mlrd. vakcinos dozių; visiškai paskiepyti yra apie 39 proc. pasaulio gyventojų.