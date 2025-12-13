CENTCOM: Sirijoje nuo „ISIS šaulio“ kulkų žuvo du JAV kariai ir vienas JAV civilis

„Dėl vienišo ISIS šaulio iš pasalos surengto užpuolimo Sirijoje žuvo du JAV kariai ir vienas JAV civilis, o dar trys kariai buvo sužeisti. Šaulys buvo apsuptas ir nukautas“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė CENTCOM, prižiūrinti JAV karinių pajėgų operacijas Artimuosiuose Rytuose.
Sirijos valstybinė žiniasklaida anksčiau skelbė, kad Palmyroje šeštadienį buvo apšaudyta bendra karinė delegacija ir buvo sužeisti keli Sirijos bei JAV kariai.
Per šaudymą buvo sužeisti „keli JAV pajėgų nariai“ ir „du Sirijos saugumo pajėgų nariai“, tuomet pranešė valstybinė naujienų agentūra SANA, remdamasi saugumo šaltiniu.
SANA nurodė, kad šaudymo incidentas įvyko Palmyroje, kurią kadaise kontroliavo „Islamo valstybė“, ir kad šaudęs asmuo buvo nukautas.
Sirijos karinis pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, sakė, kad šūviai pasigirdo „per Sirijos ir JAV karininkų susitikimą“ Sirijos bazėje Palmyroje.
Naujienų agentūros tuomet skelbtais duomenimis, sraigtasparniai evakavo sužeistuosius į Tanfo bazę pietų Sirijoje, kur dislokuotos amerikiečių pajėgos.
