Bulgarijoje nušautas futbolo klubo prezidentas

53-ejų Ilijanas Filipovas, Plovdivo futbolo klubo „Botev“ prezidentas ir didelės transporto įmonės savininkas, buvo nušautas apie 1 val. nakties netoli savo namų antrame pagal dydį Bulgarijos mieste.
Policija gavo pranešimą apie pašautą asmenį, sakė vietos policijos viršininkas Vasilis Kostadinovas. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai patvirtino aukos mirtį ir pradėjo tyrimą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas, o policija tiria nusikaltimo vietą. Institucijos kol kas neatskleidžia galimo nužudymo motyvo, taip pat nepateikia jokios oficialios informacijos apie įtariamuosius.
Praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje visuomenės veikėjų mafijos stiliaus nužudymai Bulgarijoje buvo dažnas reiškinys, tačiau šis naujausias smurto protrūkis sukrėtė šalį, kurioje tęsiasi įtempta kampanija prieš kitą mėnesį vyksiančius prezidento rinkimus.
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