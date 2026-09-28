 Britų policija tiria galimą Irano ryšį su incidentu prie oro pajėgų bazės

Britų policija tiria galimą Irano ryšį su incidentu prie oro pajėgų bazės

2026-09-28 12:15
BNS inf.

Jungtinės Karalystės (JK) kovos su terorizmu policija tiria, ar Teheranas prisidėjo prie galimo sprogdinimo pavojaus netoli oro pajėgų bazės, kurią JAV kariuomenė naudoja kare prieš Iraną, pirmadienį pranešė britų žiniasklaida.

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<span>Britų policija tiria galimą Irano ryšį su incidentu prie oro pajėgų bazės</span>
Britų policija tiria galimą Irano ryšį su incidentu prie oro pajėgų bazės / Scanpix nuotr.

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Policija į Karališkųjų oro pajėgų (RAF) Ferfordo bazę Pietvakarių Anglijoje buvo iškviesta anksti sekmadienį, dėl „įtartinų transporto priemonių“ tame rajone.

Pareigūnai oficialiai nepatvirtino detalių apie grėsmės pobūdį ar kilmę, tačiau sulaikė penkis vyrus, įtariamus teroro akto rengimu ir kaltinamus dėl sprogmenų. Jie vis dar yra sulaikyti, o įvykio vietoje dirbo išminuotojai.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas naktį paklaustas apie įtariamuosius sakė, kad „mes viską apie juos žinome“, ir, regis, linktelėjo paklaustas, ar tai susiję su Iranu.

„Labai greitai apie tai išgirsite. Mes juos sulaikėme“, – sakė D. Trumpas, nepateikdamas daugiau detalių.

Kiek anksčiau sekmadienį jis teigė, kad įtariamieji siekė padaryti didelę žalą bazėje, kurioje dislokuoti JAV bombonešiai, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.

Gretimas Velfordo kaimas, kuriame vyrai buvo sulaikyti, sekmadienį buvo evakuotas ir pirmadienio rytą vis dar buvo aptvertas. Gyventojai naktį praleido apgyvendinti kitur.

Vartus į Ferfordo oro pajėgų bazę užblokavo sunkioji statybinė technika, matė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

JK gynybos ministras Wesas Streetingas sakė, kad tyrimas įvykio vietoje tęsiamas ir šiandien.

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