Brazilijoje COVID-19 atvejų skaičius viršijo 7 milijonus

Brazilijoje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius trečiadienį viršijo 7 mln., per parą užregistravus rekordiškai daug – per 70 tūkst. – naujų atvejų, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Bendras Brazilijoje užregistruotų COVID-19 atvejų skaičius pagal dydį yra trečias pasaulyje, rodo JAV Johnso Hopkinso universiteto kaupiami duomenys.

Ministerija taip pat nurodė, kad per parą Brazilijoje mirė 936 COVID-19 pacientai. Per parą užregistruotų užsikrėtimo ir mirties atvejų skaičiai neapima duomenų iš daugiausiai gyventojų turinčios ir labiausiai paveiktos San Paulo valstijos. Ministerija dėl to kaltino „technines problemas“, bet plačiau nekomentavo.

Užsikrėtimo ir mirties atvejų skaičiai didžiausioje Lotynų Amerikos valstybėje vėl ėmė sparčiai augti vietos lyderiams sušvelninus suvaržymus, o visuomenei jaučiant nuovargį dėl pandemijos.

Prezidentas Jairas Bolsonaro, kuris nuolat kenkdavo karantino priemonėms ir rimtai nevertina viruso, praėjusią savaitę per vieną viešą renginį sakė, kad Brazilija išgyvena „paskutinį pandemijos etapą“.