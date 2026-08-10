 Berlyne padaugėjo incidentų su šaunamaisiais ginklais

Berlyne padaugėjo incidentų su šaunamaisiais ginklais

2026-08-10 10:18
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Vienoje iš Berlyno gatvių po kelių asmenų tarpusavio konflikto buvo nušautas 30 metų vyras, ankstyvą pirmadienio rytą pranešė policija.

<span>Berlyne padaugėjo incidentų su šaunamaisiais ginklais</span>
Berlyne padaugėjo incidentų su šaunamaisiais ginklais / Asociatyvi Pixabay nuotr.

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Paramedikai bandė jį gaivinti, tačiau jis mirė įvykio vietoje, vakariniame Šarlotenburgo rajone, policija pranešė platformoje „X“.

Įtariamieji pabėgo iš įvykio vietos, teigė policijos atstovė spaudai. Ji nenurodė, kiek šūvių buvo paleista Hardenbergplaco aikštėje, šalia Berlyno zoologijos sodo geležinkelio stoties.

Policija pradėjo tyrimą.

Berlyne ėmė daugėti incidentų su šaunamaisiais ginklais. Ankstyvą sekmadienio rytą nežinomi užpuolikai šaudė į restorano langą Noikiulno rajone. Praėjusį savaitgalį 38 metų vyras buvo sužeistas šūvių Šėnebergo rajone.

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