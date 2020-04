Baltarusijoje užregistruotas 351 užsikrėtimo koronavirusu atvejis

„Aleksandras Lukašenka pakomentavo padėtį dėl koronaviruso, atsakydamas į žurnalistų klausimus per darbo išvyką į Smaliavičų rajoną. Naujausiais duomenimis, Baltarusijoje 305 žmonės gydomi (tik 16 iš jų prijungti plaučių ventiliacijos aparatai). Be to, 46 žmonės jau išrašyti“, – sakoma pranešime.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, balandžio 2 dieną šalyje buvo keturi mirties nuo COVID-19 atvejai.