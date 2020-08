Baltarusijoje liejosi protestuotojų kraujas: mušė lazdomis, vaikė granatomis

Jau kelias savaites įtampa Baltarusijoje didėjo artėjant rinkimams, per kuriuos A. Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų, varžėsi su keturiais kitais kandidatais. Per rinkimų kampaniją vyko didžiausi opozicijos protestai šalyje per daugelį metų. Opozicijos šalininkai sakė įtariantys, kad rinkimų pareigūnai manipuliuos rezultatais, kad užtikrintų 65 metų A. Lukašenkos tolesnį valdymą.

Dar prieš kampanijai prasidedant rinkimų pareigūnai nesuteikė galimybės kandidatuoti dviem pajėgiems opozicijos veikėjams. Rusijos kontroliuojamo banko „Belgazprombank“ buvęs vadovas Viktoras Babaryka, svarbių ryšių turėjęs potencialus prezidento varžovas, gegužę buvo areštuotas dėl įtariamo pinigų plovimo ir mokesčių slėpimo. Pats V. Babaryka šią bylą vadina politine.

Tuo metu buvęs Baltarusijos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Valerijus Cepkala, planavęs varžytis su dėl prezidento posto, praeitą mėnesį su vaikais pabėgo į Rusiją, kad išvengtų tikėtino arešto.

Pagrindinė opozicijos kandidatė, anglų kalbos mokytojos kvalifikaciją turinti 37 metų Svetlana Tichanovskaja, savaitgalį patyrė didelį spaudimą – buvo areštuoti aštuoni jos rinkimų štabo nariai, o viena iš pagrindinių padėjėjų sekmadienį pabėgo iš šalies.

Baltarusiai, pavargę nuo blogėjančios šalies ekonomikos padėties ir A. Lukašenkos represijų prieš opoziciją, susitelkė aplink S. Tichanovskają, kuri nusprendė balotiruotis, kai jos vyras, populiarus tinklaraštininkas Sergejus Tichanovskis, buvo areštuotas ir nebuvo įregistruotas kandidatu. Akivaizdus palaikymas šiai kandidatei buvo neįprastas šalyje, kur režimo priešininkai nuolat patiria susidorojimus.

Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė Lidija Jermošina anksti pirmadienį paskelbė negalutinius rezultatus, rodančius triuškinamą A. Lukašenkos persvarą. Kai kuriose rinkimų apylinkėse jis esą gavo daugiau kaip 90 proc. balsų.

Minske sekmadienį budėjo smarkiai sustiprintos milicijos pajėgos, o vakare pareigūnai įrengė kontrolės postus prie įvažiavimų į miestą ir tikrino žmonių registracijos duomenis, akivaizdžiai siekdami neleisti atvykti protestuotojams iš kitų miestų.

Pats A. Lukašenka žadėjo sutriuškinti bet kokius protestus.

Apie tūkstantis protestuotojų buvo susirinkę prie Minsko centre stūksančio Antrojo pasaulinio karo paminklo „Minskas – miestas didvyris“. Policija panaudojo jėgą, kad juos išvaikytų – mušė demonstrantus lazdomis ir vėliau naudojo kurtinamąsias granatas. Protestuotojai mėgino statyti barikadas iš šiukšlių konteinerių.

Audringų protestų taip pat vyko kituose didžiuosiuose mietuose, įskaitant Gomelį, Brestą, Gardiną, Vitebską, Mogiliavą, Baranovičius ir kitus, pranešė vietos žiniasklaida, kurios darbą smarkiai trikdė mobiliojo ir interneto ryšio bei tinklalapių blokavimas.

Kol kas nepaskelbta jokių oficialių pranešimų apie areštus arba sužeistųjų skaičių, bet žmogaus teisių grupės „Viasna“ atstovas Alesis Biliackis sakė naujienų agentūrai AP, kad veikiausiai buvo sulaikyta keli šimtai žmonių.

Trys nepriklausomos Rusijos televizijos „Dožd“ žurnalistai buvo anksčiau sulaikyti po interviu su vienu opozicijos veikėju ir galiausiai buvo išsiųsti iš šalies. Vienas AP žurnalistas buvo sumuštas milicijos; jis gydomas ligoninėje.

S. Tichanovskaja pasmerkė teisėsaugos veiksmus prieš protestuotojus.

„Tai siaubinga, jeigu dabar tai iš tikrųjų vyksta“, – sakė ji.

Jos padėjėja Marija Kolesnikova savo ruožtu pridūrė, kad „valdžia daro didelę klaidą, jeigu XXI amžiuje naudoja tokius metodus“.

S. Tichanovskaja taip pat atmetė triuškinamą A. Lukašenkos pergalę rodančią valstybinę balsavusių rinkėjų apklausą.

„Tikiu savo akimis ir matau, kad dauguma – su mumis“, – ji sakė per spaudos konferenciją.

Politikos apžvalgininkai prognozavo, kad A. Lukašenka suklastos rinkimų rezultatus, juolab nesant tarptautinių stebėtojų. Per ankstesnius rinkimus 2015 metais jis laimėjo surinkęs daugiau kaip 83 proc. balsų.

Anksti pirmadienį paskelbti Centrinės rinkimų komisijos duomenys rodė, kad rinkėjų aktyvumas šįkart buvo didesnis kaip 84 procentai.

Pirminiai balsų skaičiavimo rezultatai rodė, kad A. Lukašenka surinko 81,35 proc. balsų, o už S. Tichanovskają balsavo 8 proc. rinkėjų, sakė L. Jermošina.

Kandidatė Ana Konopackaja liko trečia, bet L. Jermošina teigė, kad trečia gausiausia grupė buvo rinkėjai, balsavę prieš visus kandidatus – tokių buvo apie keturis procentus.

S. Tichanovskaja, atsižvelgdama į jau tradicija tapusias represijas po prezidento rinkimų, sekmadienį ragino savo šalininkus elgtis ramiai.

„Tikiuosi, kad viskas bus taiku ir kad milicija jėgos nenaudos“, – ji sakė atidavusi savo balsą.

Po 2010 metų rinkimų daug protestuotojų buvo sumušta per demonstrantų ir milicijos susirėmimus, šeši A. Lukašenkos kandidatai buvo areštuoti, o trys iš jų vėliau buvo įkalinti ne vieneriems metams.