Azerbaidžanas skelbia pradedantis antiteroristines operacijas Kalnų Karabache

Įtampa tarp Azerbaidžano ir Armėnijos augo kelis pastaruosius mėnesius. Pranešimas apie pradėtas antiteroristines operacijas paskelbtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Baku pranešė, kad šeši azerbaidžaniečiai žuvo per minų sprogimus Kalnų Karabache, ir dėl to apkaltino armėnų separatistus.

„Regione prasidėjo vietinio pobūdžio antiteroristinės operacijos“, – paskelbė Azerbaidžano Gynybos ministerija. Ji nurodė, kad vykdant operaciją fronto linijoje ir gilumoje naudojami itin tikslūs ginklai.

Armėnija ir Azerbaidžanas kelis dešimtmečius ginčijasi dėl Kalnų Karabacho. Šalys du kartus – 2020 metais ir XX amžiaus dešimtajame dešimtmetyje – kariavo dėl šios ginčijamos teritorijos.

Separatistinis regionas, kuriame daugiausia gyvena armėnai, tarptautiniu mastu pripažįstamas kaip Azerbaidžano dalis.

Baku teigė, kad Armėnijos separatistai Kalnų Karabache sistemingai apšaudo Azerbaidžano pozicijas ir toliau minuoja teritorijas, be to, apkaltino Jerevaną karių telkimu pasienyje.

Azerbaidžanas tvirtino, kad ne kartą įspėjo dėl Rusijos tarpininkaujamų paliaubų, kuriomis 2020 metais baigėsi kaimyninių šalių karas, pažeidimų, ir vadino juos rimta grėsme taikai ir stabilumui regione.

Baku pareiškė, kad nori numalšinti plataus masto provokacijas Kalnų Karabache. Tarp Azerbaidžano deklaruojamų tikslų taip pat yra „Armėnijos ginkluotųjų pajėgų nuginklavimas ir išvedimas iš mūsų teritorijų“ ir „civilių gyventojų, grįžtančių į 2020 metais atgautas teritorijas, saugumas“.

Keliomis valandomis anksčiau Baku pranešė, kad keturi policininkai ir du civiliai žuvo per armėnų separatistų padėtų minų sprogimus.

Antradienį armėnų separatistų tvirtovėje Chankendi (Stepanakerte) girdėjosi sprogimai, pranešė naujienų agentūros AFP reporteris.

„Čia prasidėjo masinis apšaudymas“, – per „Telegram“ pranešė buvęs Kalnų Karabacho valstybės ministras Ruenas Vardanianas.

„Šiuo momentu intensyviai apšaudomi [regiono] sostinė Stepanakertas ir kiti miestai bei kaimai“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė viena Armėnijoje įsikūrusi separatistų organizacija.

Ji apkaltino Azerbaidžaną Kalnų Karabache pradėjus didelio masto karinį puolimą.

Baku sakė, kad informavo Rusiją ir Turkiją apie Kalnų Karabache vykdomą karinę veiklą.

Rusija paskelbė palaikanti ryšį su Azerbaidžanu dėl jo antiteroristinių operacijų Kalnų Karabache ir paragino visas šalis gerbti susitarimus dėl ugnies nutraukimo.

Per šešias savaites trukusį karą 2020 metais Azerbaidžanas susigrąžino kai kurių Kalnų Karabacho dalių kontrolę, o kovos baigėsi tarpininkaujant Rusijai sudarytu taikos susitarimu.