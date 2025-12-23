Avarijoje žuvo vienas iš žaidimo „Call of Duty“ kūrėjų

Vietos televizijos kanalo NBC4 duomenimis, žaidimų kūrėjas ir verslininkas žuvo sekmadienį, kai savuoju automobiliu „Ferrari“ važiavo vaizdingu keliu į šiaurę nuo Los Andželo.
„Dėl nežinomų priežasčių automobilis staiga nulėkė nuo kelio, atsitrenkė į betoninę užtvarą ir užsiliepsnojo“, – teigiama Kalifornijos greitkelių patrulių tarnybos pranešime, kuriame dviejų per avariją žuvusių asmenų tapatybė nenurodoma.
Patruliai pridūrė, kad ir automobilio vairuotojas, ir keleivis, kuris smūgio metu buvo išmestas iš transporto priemonės, nuo patirtų sužalojimų mirė.
Liudininkai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti kalnų kelyje stovintis visiškai sumaitotas, liepsnų apimtas vyšninės spalvos „Ferrari“. Avarijos priežastis vis dar tiriama.
Jo studijos sukūrė keletą pasaulyje geriausiai parduodamų vaizdo žaidimų, o pats V. Zampella buvo laikomas karinių pirmojo asmens šaudyklių novatoriumi.
Šiais metais, kai jo kurtas vaizdo žaidimas „Battlefield 6“ pasiekė naują šios franšizės pardavimo rekordą, V. Zampella išreiškė dėkingumą ir, nepaisant jo ilgos ir sėkmingos karjeros žaidimų srityje, pasakė, kad „tokių akimirkų niekada nepriimame kaip savaime suprantamo dalyko“.
Per pastaruosius du dešimtmečius įvairios šio masinių mūšių žaidimo versijos pritraukė daugiau nei 100 milijonų žaidėjų.
Tačiau šis skaičius nėra kažkas naujo. „Call of Duty“ po šiai dienai gali pasigirti kas mėnesį turintis daugiau nei 100 milijonų aktyvių žaidėjų.
„Tu svajoji, kad žaidimas taps populiarus, bet nemanau, kad kada nors būsi pasiruošęs tokio lygio sėkmei“, – 2016 m. duodamas interviu žaidimų svetainei IGN sakė V. Zampella.
Gili, toli siekianti įtaka
V. Zampella garsėjo tuo, kad buvo vienas iš vaizdo žaidimų „Call of Duty“ franšizės kūrėjų ir studijos „Respawn Entertainment“, sukūrusios žaidimus „Titanfall“, „Apex Legends“ ir „Star Wars Jedi“, įkūrėjas.
2010 m. jis dėl nesutarimų išėjo iš bendrovės „Activision“ ir įkūrė studiją „Respawn“, kurią 2017 m. įsigijo „Electronic Arts“.
Dirbdamas bendrovėje EA jis galiausiai ėmėsi atgaivinti žaidimo „Battlefield“ franšizę, sustiprindamas savo, kaip vieno iš įtakingiausių šiuolaikinių pirmojo asmens šaudyklių kūrėjų, reputaciją.
„Tai neįsivaizduojama netektis ir širdyse esame su Vince‘o šeima, jo artimaisiais ir visais, kuriuos palietė jo darbas“, – teigiama bendrovės „Electronic Arts“ pareiškime.
„Vince‘o įtaka vaizdo žaidimų pramonei buvo gili ir toli siekianti“, – teigė bendrovė, pridurdama, kad „jo darbas padėjo suformuoti šiuolaikines interaktyviąsias pramogas“.
Savo įraše, platformoje „X“ paskelbtame žaidimo „Battlefield“ paskyroje, „Respawn“ gyrė V. Zampella už tai, kad „kasdien pasirodydavo, pasitikėjo savo komandomis, skatino drąsias idėjas ir tikėjo žaidimu „Battlefield“ bei jį kuriančiais žmonėmis“.
V. Zampella „kovo už tai, kas, jo nuomone, buvo teisinga tiems, kurie dirbo tose studijose, ir mūsų žaidėjams, nes tai yra svarbu“.
„Tai buvo drąsus, ribas peržengiantis būdas pasakoti istoriją, atspindėti laiko akimirką, kuris tuo pačiu buvo ir politinis, ir žiaurus, ir paveikus“, – transliuotojui NBC4 sakė leidinio „Washington Post“ žurnalistas Gene‘as Parkas, rašantis apie vaizdo žaidimus.
„Jis tikrai mokėjo kurti istorijas ir patirtis, kurios paliesdavo pačią žmogiškosios patirties širdį – ar tai būtų siaubas, baimė, ar didvyriškumas. Manau, kad jis tikrai sugebėjo tai perteikti savo sukurtuose vaizdo žaidimuose“, – pasakojo G. Parkas.
