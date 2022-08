Per avariją sužalota aktorė A. Heche pripažinta mirusia

Po rugpjūčio 5-osios avarijos 53 metų A. Heche ištiko koma ir ji patyrė „sunkią anoksinę smegenų traumą“.

Kadangi jos smegenys visiškai liovėsi funkcionavusios, ji „pagal Kalifornijos įstatymus yra mirusi“, nors jos širdis dar plaka, šeimai nusprendus aparatais palaikyti jos gyvybę, kol aiškinamasi, ar galima paaukoti organus transplantacijai, naujienų agentūrai AFP sakė atstovė Holly Baird (Holi Berd).

„Šiandien netekome ryškaus šviesulio, geros ir džiaugsmingiausios sielos, mylinčios motinos ir ištikimo draugo, – sakoma šeimos pareiškime. – Anne labai trūks, bet ji toliau gyvena per savo nuostabius sūnus, legendinius darbus ir aistringą aktyvizmą.“

„Jos drąsa visuomet ginti savo tiesą, skleisti meilės ir pripažinimo žinią toliau darys ilgalaikį poveikį“, – pridūrė šeima.

„Mano brolis Atlasas ir aš netekome savo Mamos, – atskirame pareiškime rašė A. Heche sūnus Homeris Laffoonas (Homeris Lafunas). – Tikiuosi, mamai nebeskauda ir ji jau pradeda tyrinėti tai, ką noriu įsivaizduoti kaip jos amžiną laisvę.“

A. Heche automobilis prieš savaitę dideliu greičiu įvažiavo į T formos sankryžą, nulėkęs nuo kelio įsirėžė į dviejų aukštų namą Los Andželo Mar Vistos rajone ir sukėlė smarkų gaisrą, pranešė Los Andželo pareigūnai.

Atvykę 59 ugniagesiai darbavosi 65 minutes, kad užgesintų gaisrą, nurodė Los Andželo priešgaisrinis departamentas (LAFD).

Los Andželo policija ketvirtadienį paskelbtame pareiškime nurodė, kad atliks A. Heche kraujo tyrimus ir kad tyrėjai ketina „pateikti šią bylą atitinkamai prokuratūrai“, tačiau nenurodė, dėl kokių kaltinimų.

Tą pačią dieną vietos žiniasklaida pranešė, kad preliminarių testų rezultatai dėl narkotikų buvo teigiami, tačiau reikia atlikti daugiau tyrimų, kad būtų galima įsitikinti, jog narkotinės medžiagos nebuvo naudojamos jos gydymui.

Garsenybių pasaulio naujienų portalas TMZ, remdamasis neįvardytais policijos šaltiniais, teigė, kad A. Heche mėginiai dėl kokaino ir fentanilio buvo teigiami, nors pastarasis klinikose kartais naudojamas skausmui malšinti.

Aktorė nuo 10-o dešimtmečio yra sukūrusi vaidmenų virtinėje filmų, įskaitant juostas „Šešios dienos, septynios naktys“ (Six Days, Seven Nights), „Donis Braskas“ (Donnie Brasco) ir „Žinau, ką padarei praeitą vasarą“ (I Know What You Did Last Summer).

A. Heche taip pat žinoma dėl savo vaidmens daugiaserijinėje televizijos melodramoje „Kitas pasaulis“ (Another World), už kurį 1991 metais pelnė „Daytime Emmy“ apdovanojimą.

Dešimtajame dešimtmetyje daug dėmesio sulaukdavo jos ryšys su televizijos laidų vedėja Ellen DeGeneres (Elen DiDženeres).

2000-ųjų rudenį, netrukus po išsiskyrimo su E. DeGeneres, A. Heche buvo hospitalizuota po to, kai pasibeldė į nepažįstamų žmonių duris kaimiškojoje vietovėje netoli Fresno Kalifornijoje. Tuomet pareigūnai sakė, kad aktorė atrodė sukrėsta ir nesiorientuojanti, nerišliai kalbėjo su gyventojais.

2001-aisiais išleistoje atsiminimų knygoje „Call Me Crazy“ A. Heche papasakojo apie viso gyvenimo kovą su psichikos sveikatos bėdomis ir vaikystėje patirtą lytinę prievartą.

2001–2009 metais A. Heche buvo ištekėjusi už operatoriaus Colemano Laffoono (Koulmano Lafuno), pora turi sūnų. Kito sūnaus aktorė susilaukė nuo aktoriaus Jameso Tupperio (Džeimso Taperio), su kuriuo vaidino televizijos seriale „Men In Trees“.