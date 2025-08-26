 Australijoje nušauti du policininkai

Australijoje nušauti du policininkai

2025-08-26 10:12
BNS inf.

Australijos Viktorijos valstijos kaimiškoje vietovėje per „aktyvų incidentą“ antradienį buvo nušauti du policijos pareigūnai, o trečias sužeistas, pranešė policija ir vietos žiniasklaida.

Australijoje nušauti du policininkai / Scanpix nuotr.

Policija nepateikė informacijos apie aukas.

Tačiau kelios žiniasklaidos priemonės, įskaitant visuomeninį transliuotoją ABC, pranešė, kad per susirėmimą žuvo du policininkai, vienas buvo sužeistas, o šaulys vis dar slapstosi.

Policija ir žiniasklaida pranešė, kad smurtinis susidūrimas įvyko Porepunkos miestelyje, esančiame kalno papėdėje šiaurės rytų Viktorijoje.

„Tai vis dar aktyvus incidentas ir mes pateiksime daugiau informacijos, kai bus saugu. Prašome žmonių vengti šios vietovės“, – teigiama Viktorijos policijos pranešime.

Laikraštis „The Age“ pranešė, kad policija atvyko į objektą vykdyti orderio dėl ankstesnių seksualinės prievartos kaltinimų, tačiau daugiau informacijos nepateikė.

