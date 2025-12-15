 Australija gedi Bondi paplūdimyje šaudžiusių žmonių – vėliavas nuleis iki pusės stiebo

2025-12-15 07:02
BNS inf.

Australijos vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo – taip išreikšdamas nacionalinį gedulą dėl šešiolikos žmonių, žuvusių per masines šaudynes Bondi paplūdimyje, pirmadienį pranešė ministras pirmininkas Anthony Albanese (Entonis Albanizis).

„Šiandien visoje šalyje vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo, atiduodame pagarbą visiems žuvusiems ir sužeistiesiems“, – sakė A. Albanese.

Įtariami užpuolikai, tėvas ir sūnus, sekmadienio vakarą šaudė į paplūdimyje susirinkusią minią, kuri šventė Chanukos šventę.

Policija patvirtino, kad 50-metis tėvas turėjo licenciją laikyti šešis šaunamuosius ginklus, kurie, jos nuomone, buvo panaudoti per šaudynes.

Ministras pirmininkas sakė, kad reikia griežtesnių ginklų įstatymų, įskaitant šaunamųjų ginklų, kuriuos gali turėti vienas asmuo, skaičiaus apribojimą.

„Vyriausybė yra pasirengusi imtis bet kokių būtinų veiksmų. Į juos įeina ir būtinybė priimti griežtesnius ginklų įstatymus“, – sakė jis žurnalistams.

A. Albanese sakė, kad pirmadienio popietę pristatys reformas Nacionalinio kabineto susitikime su valstijų premjerais.

„Žmonės gali būti radikalizuojami per tam tikrą laiką. Licencijos neturėtų būti neterminuotos“, – sakė jis.

Nuo 1996 metų, kai vienišas šaulys turistiniame Port Artūro miestelyje nužudė 35 žmones, masinės šaudynės Australijoje buvo retos.

Vadinamosios Port Artūro žudynės paskatino imtis plataus masto reformų, kurios ilgą laiką buvo laikomos auksiniu standartu visame pasaulyje.

Jos apėmė ginklų supirkimo sistemą, nacionalinį šaunamųjų ginklų registrą ir pusiau automatinių ginklų turėjimo ribojimą.

A. Albanese sakė, kad atėjo laikas apsvarstyti, ar reikia vėl sugriežtinti šalies ginklų įstatymus.

„Aš tikrai esu už tai“, – teigė jis.

Šiame straipsnyje:
Australija
Bondi paplūdimys
gedulas
Šaudynės

