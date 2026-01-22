Atėnuose per vieną dieną iškrito keleto mėnesių lietaus kiekis

Trečiadienį kilusi audra nusiaubė šalį ir nusinešė dviejų žmonių gyvybes, o ketvirtadienį gelbėjimo tarnyboms teko likviduoti jos padarinius.
Atėnų nacionalinės observatorijos tyrimų direktorius Kostas Lagouvardosas pranešė, kad dėl „ekstremalių“ oro sąlygų sostinėje iškrito iki 170 milimetrų lietaus.
Tai sudarė „maždaug 40 procentų metinio kritulių kiekio Atėnuose“, – Graikijos metinių meteorologinių duomenų pristatymo užkulisiuose naujienų agentūros AFP žurnalistams sakė jis.
Trečiadienį vakare kalvotame Atėnų Ano Glyfados priemiestyje žuvo 56-erių metų moteris, kurią nunešė potvynio vanduo ir panardino ją po automobiliu, iš po kurio jai nepavyko ištrūkti.
Prieš keletą valandų iki to banga partrenkė ir mirtinai sužeidė 53-ejų metų pakrančių apsaugos pareigūną, kai šis bandė padėti vietos gyventojams apsaugoti savo laivus Peloponeso Astroso uostamiestyje.
Audros frontas, per Graikiją judėdamas į rytus, su savimi atsinešė vėjus, kurių greitis viršijo 100 kilometrų per valandą, todėl Atėnų, vakarų ir pietų regionų valdžios institucijos nusprendė uždaryti mokyklas.
Priešgaisrinė tarnyba pranešė visoje sostinėje gavusi daugiau nei 900 su potvyniais susijusių skubios pagalbos iškvietimų.
Ministras pirmininkas Kyriakosas Mitsotakis atšaukė planuotą kelionę į Pasaulio ekonomikos forumą Šveicarijos Davoso mieste.
Dėl pastaraisiais metais Graikijoje kilusių pražūtingų potvynių, kuriuos sukėlė intensyvios liūtys, valdžios institucijos buvo priverstos tobulinti potvynių apsaugos sistemas, kad būtų galima sumažinti žalą.
2023 m. rugsėjį centrinės Graikijos Tesalijos žemdirbystės regioną nusiaubė audra ir katastrofiški potvyniai, kuriuose žuvo 17 žmonių ir nuskendo šimtai tūkstančių galvijų.
2017 m. lapkritį stiprios liūtys nusinešė 25 žmonių gyvybes Mandroje – pusiau kaimo regione netoli Atėnų. Dar dešimtys žmonių anuomet buvo sužeisti.
Ekspertai ne kartą ragino atnaujinti infrastruktūrą, ypač didžiajame Atėnų regione, kuris yra apsuptas kalnų ir kuriame persipynę šimtai vandens kelių, kurių dauguma sparčios pastaraisiais dešimtmečiais vykusios urbanizacijos metu atsidūrė po žeme.
