Aptikti Luvro plėšikų DNR pėdsakai

„Kai turite ką nors vertingo namuose, bandote tai apsaugoti, tiesa? Ši vagystė mane labai nustebino“, – teigė pašnekovė.
„Stulbinama, kad jie sugebėjo padaryti kažką panašaus per tokį trumpą laiką, niekam nepastebint, kas vyksta. Tai tikrai buvo tarsi didžiausias apiplėšimas vidury dienos“, – šnekėjo kita pašnekovė.
Į pastatą nusikaltėliai pateko pro langą – iki jo pakilo keltuvu. Kad patektų į vidų ir atidarytų vitrinas, plėšikai naudojosi diskiniais pjūklais. Vos per septynias minutes vagys pabėgo su aštuoniais neįkainojamais juvelyriniais dirbiniais.
Tai – Prancūzijos karalienės Marijos Amalijos ir Olandijos karalienės Hortenzijos brangenybės: safyrais puošta diadema, safyrų vėrinys ir vienas auskaras su safyrais. Taip pat pavogtas smaragdų vėrinys ir auskarai, kuriais puošėsi Napoleono Bonaparto antroji žmona – imperatorienė Marija Luiza. Nugvelbtos ir Bonaparto III žmonos, imperatorienės Eugenijos, diadema ir didelė sagė bei relikvinė sagė.
Brangenybės įvertintos 88 milijonais. Jos nebuvo draustos, nes draudimas muziejui kasmet atsieitų milijardus.
Muziejaus direktorė prisiėmė atsakomybę ir pasiūlė atsistatydinti, tačiau kultūros ministrė nesutiko.
„Ši vagystė savo žiaurumu smogia į pačią mūsų institucijos misijos širdį. Patikėkite, tai jokiu būdu nėra bandymas išvengti atsakomybės ar paneigti realybę. Nepaisant mūsų pastangų ir nenumaldomo kasdienio darbo, mes buvome nugalėti. Aštuoni didžiulės vertės paveldo objektai, mūsų šalies istorijos liudininkai, buvo išplėšti iš pačios Luvro rūmų širdies“, – nurodė Luvro muziejaus direktorė Laurence des Cars.
Jau sukurtas planas, kaip sustiprinti muziejaus apsaugą.
„Galėtų būti įrengti užtvarai, kad transporto priemonės nebūtų statomos prie muziejaus pastatų. Taip pat ketinu paprašyti Vidaus reikalų ministerijos įsteigti policijos nuovadą pačiame muziejuje. Šis prašymas yra pagrįstas, atsižvelgiant į Luvro pobūdį: mūsų muziejus kasdien priima 30 000 lankytojų, kasdien čia dirba 2 300 žmonių“, – pabrėžė Luvro muziejaus direktorė.
Eugenijos karūną, puoštą smaragdais ir šimtais deimantų, vagys per apiplėšimą pametė. Ji greičiausiai buvo aplamdyta ne nuo smūgio į žemę, bet dėl to, kad plėšikai mėgino ją ištraukti per skylę vitrinoje. Muziejus teigia, kad ją pavyks restauruoti.
Policija toliau ieško plėšikų. Pareigūnai užčiuopė siūlo galą – šalme ir pirštinėje aptiko galimai plėšikų DNR pėdsakų.
