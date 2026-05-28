„Amnesty International“: nuo karo pradžios Irane sulaikyti keli tūkstančiai žmonių

Tarp jų yra demonstrantų, žiniasklaidos atstovų, advokatų, disidentų ir etninių mažumų atstovų, teigiama „Amnesty International“ pranešime. Be to, per tą patį laikotarpį įvykdyti 39 „politiniai“ mirties nuosprendžiai.
„Kad užtikrintų savo valdžią, institucijos pradėjo visapusišką puolimą prieš žmones Irane ir imasi veiksmų prieš kiekvieną, kuris drįsta kritikuoti Islamo Respubliką“, – sakė organizacijos ekspertė Erika Guevara Rosas. Gyventojai esą ir taip kenčia nuo „pragaištingų neteisėtų JAV ir Izraelio pajėgų oro smūgių padarinių“.
„Amnesty International“ kritikavo ir praktiškai visišką interneto blokadą, kuri Irano gyventojus beveik tris mėnesius atkirto nuo pasaulinio tinklo. Trečiadienį blokada pirmą kartą buvo iš dalies atšaukta.
„Interneto blokada buvo institucijų represijų strategijos centrinis ramstis. Tai sudarė sąlygas nebaudžiamai vykdyti didelio masto tarptautinės teisės pažeidimus“, teigiama ataskaitoje.
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