„Amnesty International“ apkaltino „Hamas“ nusikaltimais žmogiškumui

„Ginkluotos palestiniečių grupuotės per savo atakas Pietų Izraelyje, kurias pradėjo 2023 m. spalio 7 d., pažeidė tarptautinę teisę ir vykdė karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmogiškumui“, – ketvirtadienį pareiškė organizacija.
„Amnesty International“ jau prieš tai kaltino „Hamas“ karo nusikaltimais. Dabar organizacija nurodė, kad „Hamas“ ir jos sąjungininkės per išpuolį prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. ir paskui prieš įkaitus Gazos Ruože įvykdė ir nusikaltimus žmogiškumui, pavyzdžiui, „laikydami ir kankindami įkaitus ir negrąžindami kūnų“.
„Amnesty International“ kaltina „Hamas“ virtine nusikaltimų žmogiškumui: nužudymais, „fiziniu naikinimu“, laisvės atėmimu, kankinimu, pradanginimu, prievartavimu ir „kitomis seksualinio smurto formomis“. Anot pranešimo, „pagrindinė kaltė“ dėl šių nusikaltimų tenka „Hamas“ ir jos ginkluotam sparnui.
„Siaubingas Izraelio vykdytų palestiniečių teisių pažeidimų balansas niekaip negali pateisinti šių nusikaltimų ir neatleidžia ginkluotų palestiniečių grupuočių nuo tarptautinės teisės įpareigojimų“, – pabrėžia „Amnesty International“. Žmogaus teisių organizacija 2024 m. gruodį apkaltino Izraelį Gazos Ruože vykdant palestiniečių genocidą ir praėjusį mėnesį pakartojo šį kaltinimą.
Gazos karą sukėlė „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. Grupuotės kovotojai ir jos sąjungininkai per jį, Izraelio duomenimis, nužudė 1 221 žmogų, 251 buvo paimtas įkaitais. Izraelis tada pradėjo puolimą palestiniečių teritorijoje. Per jį, „Hamas“ institucijų Gazos Ruože teigimu, žuvo daugiau kaip 70 tūkst. žmonių.
Naujausi komentarai