Aktyvistai: Irane žuvusiųjų skaičius viršijo 650

JAV įsikūrusios žmogaus teisių organizacijos HRANA duomenimis, antskrydžiai pražudė 657 žmones, 2 037 buvo sužeisti. Aktyvistai duomenis skelbia remdamiesi tankiu informatorių tinklu bei viešai prieinamais šaltiniais. Irano vyriausybė sužeistųjų ar žuvusiųjų skaičiaus kasdien nenurodo.

Pasak aktyvistų, tarp žuvusiųjų yra mažiausiai 263 civiliai ir 164 kariuomenės atstovai. Dar 230 žuvusiųjų ir apie 1 500 sužeistųjų kol kas detaliau neidentifikuoti.

HRANA, be to, pranešė apie atakas prieš civilinę infrastruktūrą. Sostinėje Teherane esą pataikyta į vaikų ligoninę – nukentėjusiųjų nėra. Ilamo provincijoje apgadintas gaisrinės pastatas. Per Izraelio smūgį prieš automobilių fabriką šalies vakaruose kilo didelis gaisas, pareikalavęs aukų.