Zohranas Mamdani prisaikdintas Niujorko meru

34 metų demokratas socialistas prisiekė netrukus po vidurnakčio per nedidelę ceremoniją istorinėje Senosios rotušės metro stotyje, jį prisaikdino Niujorko valstijos generalinė prokurorė Letitia James.
Z. Mamdani, lydimas žmonos Ramos Duwaji, sakė, kad šios pareigos yra „viso gyvenimo garbė ir privilegija“. Pirmieji mero žodžiai buvo apie naujo transporto komisaro paskyrimą.
Antroji vieša priesaikos ceremonija, kurioje dalyvaus dešimtys tūkstančių svečių, planuojama vėliau ketvirtadienį ant Niujorko rotušės laiptų. Z. Mamdani prisaikdins kairiųjų pažiūrų senatorius Bernie Sandersas, kalbą pasakys Kongreso narė iš Niujorko Alexandria Ocasio-Cortez. Vėliau gatvėje prie rotušės vyks šventė.
Z. Mamdani laimėjo lapkričio pradžioje vykusius rinkimus ir užsitikrino ketverių metų mero kadenciją. Jo biuras teigė, kad ceremonijos vieta uždarytoje Senosios rotušės stotyje buvo pasirinkta siekiant pabrėžti Z. Mamdani ryšį su darbininkų klase.
Metų sandūroje pradėti eiti pareigas yra sena Niujorko tradicija. Z. Mamdani pirmtakas Ericas Adamsas pirmąją priesaiką davė Taimso aikštėje, o prieš jį buvęs meras Billas de Blasio prisiekė savo namuose Brukline.
