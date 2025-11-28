 Žiniasklaida: pareigūnai atliko kratas vieno artimiausių Zelenskio bendražygių biure

Žiniasklaida: pareigūnai atliko kratas vieno artimiausių Zelenskio bendražygių biure

2025-11-28 10:06
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Ukrainos nacionalinio antikorupcinio biuro (NABU) ir specializuotos antikorupcinės prokuratūros (SAP) darbuotojai penktadienio rytą atlieka kratas Kyjivo vyriausybiniame kvartale, prezidento biuro vadovo Andrijaus Jermako kabinete, praneša „Ukrainska pravda“ (UP), remdamasi savo korespondentu iš įvykio vietos.

Andrijus Jermakas
Andrijus Jermakas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

UP mėgino gauti komentarų iš NABU atstovų. Oficialaus įvykio patvirtinimo kol kas nėra.

Lapkričio pradžioje NABU paskelbė apie didelio masto grobstymus bendrovėje „Energoatom“, kuri valdo visas šalies atomines elektrines. Schemos vadovu buvo įvardytas buvęs prezidento Volodymyro Zelenskio verslo partneris ir draugas Timuras Mindičius, o galimais naudos gavėjais – aukšti pareigūnai.

UP rašė, kad T. Mindičius išvyko į Izraelį (jis turi šio šalies pilietybę) keletą valandų prieš kratas korupcijos byloje. Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas taip pat minimas baudžiamosios bylos medžiagoje.

NABU tyrimo fone pasirodė pranešimų, kad V. Zelenskio oponentai ir šalininkai ragino jį atleisti A. Jermaką. Ukrainos prezidentas atsisakė tai padaryti.

Šiame straipsnyje:
jermakas
NABU
krata

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų