Žiniasklaida: Izraelis atmetė išankstinę informaciją apie „Hamas“ planuojamą išpuolį

Izraelio pareigūnai dar prieš spalio 7-ąją turėjo žvalgybinės informacijos, kad palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ rengiasi surengti išpuolį, tačiau šiuos pranešimus atmetė, ketvirtadienį pranešė leidinys „The New York Times“.

Anot dienraščio, Izraelio valdžios institucijų gautame dokumente buvo tiksliai aprašyta, kaip ir kokį išpuolį prieš žydų valstybę planuoja surengti kovotojai.

„The New York Times“ peržiūrėtame dokumente nebuvo nurodyta, kada „Hamas“ imsis puolimo. Tačiau jame aiškiai išdėstytas planas, kurio, kaip manoma, „Hamas“ laikėsi: raketų smūgiai, bandymai sutrikdyti žvalgybą ir kovotojų įsiveržimas į Izraelio teritoriją sausuma ir oru.

Remiantis dienraščio duomenimis, ši informacija plačiai pasklido tarp šalies kariuomenės ir žvalgybos vadovų, tačiau nėra žinoma, ar ja buvo pasidalinta su aukšto rango politikais.

Tačiau praėjusiais metais Izraeliui atlikus karinį vertinimą buvo nustatyta, kad per anksti teigti, jog „Hamas“ ruošiasi įgyvendinti šį puolimo planą. Be to, viena žvalgybos analitikė buvo atleista iš darbo, kai įspėjo apie grupuotės pratybas pagal šį planą.

„The New York Times“ nurodė, kad ji perspėjo, jog planas skirtas karui prieš žydų valstybę, tačiau pulkininkas, peržiūrėjęs jos vertinimą, pasiūlė palaukti.

Toliau buvo tikima, kad „Hamas“ plano neįgyvendins, o žvalgybos bendruomenė ir toliau manė, kad kovotojų lyderis Yahya Sinwaras (Jahja Sinvaras) nesiekia karo su Izraeliu, teigia „The New York Times“.

Karas prasidėjo „Hamas“ kovotojams spalio 7-ąją per Gazos Ruožo sieną įsiveržus į Izraelį ir, izraeliečių pareigūnų duomenimis, išžudžius apie 1,2 tūkst. žmonių. Dar maždaug 240 izraeliečių buvo paimti įkaitais.

Reaguodamas Izraelis pažadėjo sutriuškinti „Hamas“ ir pradėjo didžiulę karinę operaciją Gazos Ruože, kur, šią palestiniečių teritoriją valdančios „Hamas“ vyriausybės teigimu, jau žuvo per 15 tūkst. žmonių.