Andrijus Jermakas, kuris ir pats dalyvaus konferencijoje, naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė, kad Ukrainos delegacija pristatys šalies poziciją dėl karo užbaigimo ir savo požiūrį, kaip būtų galima pasiekti ilgalaikę ir tvarią taiką.

„Būtina, kad Miunchene viešėsiantys lyderiai ir politikos ekspertai suprastų, jog tai yra postūmis“, – sakė jis apie Ukrainos žinutę renginyje.

„Jog esame labai arti to, kad iš tikrųjų užbaigtume šį karą teisinga ir ilgalaike taika, bet būtina būti kartu (...) Nesuteikti Rusijai galimybės suskaldyti pasaulį, suskaldyti partnerius“, – teigė jis.

Kyjive laukiama JAV specialiojo pasiuntinio

Viršūnių susitikimas Miunchene yra reguliarus pasaulinių diskusijų apie tarptautinį saugumą forumas, kuris įgavo naują reikšmę Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą ir šalims sprendžiant kitus iššūkius.

Kasmetinė konferencija rengiama svarbiu Ukrainai momentu, šaliai siekiant užmegzti santykius su naująja JAV administracija – pagrindine partnere per beveik trejus metus trukusį karą su Rusija.

Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) per savo rinkimų kampaniją pažadėjo nutraukti kovas per 24 valandas, vėliau šį pažadą pakeitė – teigė nutrauksiąs karą per pusmetį nuo atėjimo į valdžią. Tačiau Rusijos ir Ukrainos diplomatinės pozicijos tebėra toli viena nuo kitos, todėl neaišku, kaip būtų sudarytas susitarimas dėl paliaubų.

A. Jermakas sakė, kad Miunchene Ukraina tikisi aptarti, kokios saugumo garantijos jai galėtų būti suteiktos, kad būtų užkirstas kelias pakartotinei Rusijos agresijai.

Prezidento padėjėjas sakė, kad vis dar nėra nustatyta V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimo data, tačiau pakartojo, kad jis turėtų įvykti kuo greičiau, ir pridūrė, kad prie to dirbama.

A. Jermakas patvirtino, kad D. Trumpo specialusis pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai lankysis Kyjive po Miuncheno saugumo konferencijos.

Siekdami supažindinti naująją JAV administraciją su esama situacija, ukrainiečiai planuoja pateikti K. Kelloggui išsamią realią informaciją apie padėtį mūšio lauke, vykdomas mobilizacijos pastangas ir ginklų bei įrangos tiekimo būklę.

„Manau, kad svarbu, jog mes praeitume šias konsultacijas ir derybas, kol (D. Trumpo) administracija nesudarė jokių planų“, – sakė jis.

„Nes mūsų pozicija yra tokia, kad neįmanoma turėti ir bus didelė klaida turėti bet kokius planus, jei Ukraina nedalyvaus rengiant tokį planą“, – teigė Ukrainos atstovas.

Retųjų metalų klausimas

Pirmadienį D. Trumpas nurodė, kad nori susitarti su Ukraina ir gauti prieigą prie šios šalies retųjų metalų – tai sąlyga, kad JAV toliau remtų jos karą su Rusija. Ši pozicija atitinka V. Zelenskio pergalės plano, kurį jis pernai rudenį pristatė Kyjivo sąjungininkams, įskaitant D. Trumpą, elementus.

D. Trumpas taip pat užsiminė, kad iš Ukrainos vyriausybės gavo žinių, jog ji būtų pasirengusi sudaryti susitarimą, kuris suteiktų JAV prieigą prie šiuolaikinei aukštųjų technologijų ekonomikai svarbių elementų.

A. Jermakas teigė, kad kol kas nėra diskusijų šia tema pagrindų, tačiau Ukraina svarsto galimybę užmegzti strateginę partnerystę su JAV net ir pasibaigus karui ir kad tai yra V. Zelenskio strategijos, nukreiptos į naująją administraciją, dalis.

„Mes norime, kad amerikiečiai į mus žvelgtų ne tik kaip į demokratiją, kuriai jie padėjo išgyventi per šį baisų Rusijos karą prieš Ukrainą, bet kad ateityje į mus žiūrėtų kaip į labai svarbų ir labai įdomų strateginį partnerį“, – pridūrė A. Jermakas.