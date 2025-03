Zelenskis: Ukraina laikysis su Jungtinėmis Valstijomis pasiektų susitarimų

V. Zelenskis sakė, kad nors ir nepasitiki Rusija, „mes atliksime savo darbą, kad įgyvendintume Ukrainos ir JAV susitikimo susitarimus“, ir pridūrė, kad tikisi, jog paliaubos jūroje bus nedelsiant pradėtos.

Jis taip pat teigė, kad Vašingtono tarpininkaujamas susitarimas nutraukti karinius smūgius Juodojoje jūroje ir energetikos infrastruktūrai yra žingsnis teisinga linkme.

„Dar per anksti teigti, kad tai pasiteisins, tačiau tai buvo teisingi susitikimai, teisingi sprendimai ir teisingi žingsniai. Po to niekas negali kaltinti Ukrainos, kad ji nejuda tvarios taikos link“, – sakė V. Zelenskis per spaudos konferenciją Kyjive.

Ukrainos ir JAV pareigūnai susitarė, kad trečiosios šalys, pavyzdžiui, Turkija, galėtų prižiūrėti būsimų Rusijos ir Ukrainos paliaubų aspektus, teigė ukrainiečių lyderis.

„Tai nėra blogas dalykas, pavyzdžiui, kas nors iš Europos arba, tarkime, Turkijos gali dalyvauti sprendžiant situaciją jūroje, o galbūt kas nors iš Artimųjų Rytų – energetikos srityje“, – siūlė jis.

V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad tikisi, jog per būsimą aukščiausiojo lygio susitikimą Paryžiuje paaiškės, kurios šalys skirs pajėgas, kurios prižiūrės, kaip jo šalyje įgyvendinami taikos susitarimai.

„Mūsų užduotis yra suprasti, ką turime ir kas yra pasiruošęs" prisidėti prie sprendimų dėl daugiau nei trejus metus trunkančių kovų Ukrainoje sustabdymo įgyvendinimo, sakė V. Zelenskis.