Zelenskis tikisi glaudžių santykių su Lenkija ir prezidentaujant Dudos įpėdiniui

Opozicinės „Teisės ir teisingumo partijos“ (PiS) remiamas K. Nawrockis birželio pradžioje antrajame rinkimų rate įveikė proeuropietiškos valdančiosios stovyklos kandidatą Rafalą Trzaskowskį. Jis pareigas pradės eiti rugpjūčio 6 d.

Per rinkimų kampaniją K. Nawrockis kaltino Ukrainą, kad ši esą yra nedėkinga už lenkų paramą po Rusijos invazijos. Dešinysis nacionalistas, pasisakantis prieš Ukrainos narystę NATO, be to, kaltino V. Zelenskį „įžūlumu“.

K. Nawrockis tikino, kad tęs Lenkijos paramą Ukrainai, šiai ginantis nuo Rusijos. Tačiau jis kritikavo kai kurias pagalbos priemones daugiau kaip milijonui ukrainiečių, kurie nuo karo pradžios pabėgo į Lenkiją.

Kadenciją baigiantis A. Duda dabar Kyjive sakė, kad K. Nawockis toliau sieks „geriausių įmanomų kaimyninių santykių su Ukraina“. „Kai sėdi už prezidento stalo, pasaulis atrodo šiek tiek kitaip, (...) nei būnant kandidatu rinkimuose“, – teigė jis.