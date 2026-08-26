Zelenskis skyrė valstybinį apdovanojimą Muskui

Atitinkamas dekretas Nr. 835/2026 paskelbtas Ukrainos prezidento interneto svetainėje.
„Už išskirtinius asmeninius nuopelnus saugant žmogaus gyvybę ir laisvę bei stiprinant Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų tautų santykius Laisvės ordinu apdovanoju Jungtinių Amerikos Valstijų verslininką, inžinierių, bendrovių „SpaceX“ ir „Tesla“ vadovą Eloną Muską“, – teigiama dokumente.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, šių metų vasarį „SpaceX“ vadovas E. Muskas pareiškė, kad jo bendrovės priemonės, kuriomis siekta užkirsti kelią Rusijai neteisėtai naudotis palydovinio ryšio sistema „Starlink“, davė rezultatų.
V. Zelenskis žurnalistams taip pat sakė, kad Ukraina tęsia derybas su JAV dėl galimybės naudoti palydovinio ryšio sistemą „Starlink“ Ukrainos gynybos reikmėms virš Rusijos teritorijos.
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