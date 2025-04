Zelenskis ragina siekti teisingos taikos be jokių „atlygių“ Putinui

„Visi mes norime, kad šis karas baigtųsi teisingai – be jokių atlygių Putinui, ypač be žemės“, – sakė V. Zelenskis per vaizdo konferenciją Lenkijoje surengtame aukščiausiojo lygio susitikime.

Šie jo komentarai pasirodė žiniasklaidai skelbiant, kad, mainais į karo veiksmų pabaigą, Jungtinės Valstijos esą siūlo įšaldyti fronto liniją ir pripažinti Rusijos kontrolę Krymo pusiasalyje, kurį Maskva užgrobė 2014 metais, tačiau V. Zelenskis tam priešinasi.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį sakė manantis, kad ukrainiečių lyderis yra pasirengęs atsisakyti Juodosios jūros pusiasalio.

Rusija taip pat ne kartą reikalavo, kad jai būtų paliktos okupuotos teritorijos pietinėje ir rytinėje Ukrainos dalyse ir Kyjivas atiduotų dar daugiau žemės.

2022-ųjų vasarį plataus masto invaziją pradėjusi Rusija teigia aneksavusi keturis rytinius ir pietinius Ukrainos regionus, nors karine prasme jų visiškai nekontroliuoja.

Rusija šiuo metu yra užėmusi apie 20 proc. Ukrainos teritorijos, įskaitant Krymą.

Vašingtonas yra sakęs, kad ši savaitė gali būti lemiama siekiant užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.