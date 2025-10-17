Zelenskis neliko sužavėtas tunelio tarp Rusijos ir JAV idėja

„Aš nesu sužavėtas šia idėja“, – atsakė Ukrainos lyderis į tiesioginį JAV prezidento Donaldo Trumpo klausimą žurnalistų akivaizdoje jiems susitikus Vašingtone.
Kiek anksčiau D. Trumpas šį projektą yra pavadinęs įdomiu.
Po Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir D. Trumpo pokalbio telefonu Rusijos specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas ketvirtadienį rašė apie „Putino-Trumpo tunelį“, kuris sujungtų Euraziją ir JAV po vandeniu Beringo sąsiauriu.
Kreipdamasis į technologijų milijardieriaus ir „X“ savininko Elono Musko gręžimo bendrovę, K. Dmitrijevas įvertino galimas išlaidas tokiam tuneliui mažiau nei 8 mlrd. JAV dolerių.
Idėja nutiesti tokią geležinkelio jungtį kilo daugiau nei prieš 100 metų, tačiau ji buvo keletą kartų atmesta dėl milžiniškų išlaidų ir visiško transporto infrastruktūros nebuvimo poliariniuose regionuose.
Šis susitikimas Baltuosiuose rūmuose – dar vienas D. Trumpo mėginimas tarpininkauti tarp Maskvos ir Kyjivo, siekiant užbaigti 2022 m. Rusijos pradėtą plataus masto invaziją į Ukrainą. JAV prezidentas rugpjūtį buvo susitikęs su Rusijos prezidentu Aliaskoje, tačiau ten jokių apčiuopiamų rezultatų nebuvo pasiekta. Šio Ukrainos prezidento vizito išvakarėse su V. Putinu telefonu kalbėjęs D. Trumpas pranešė apie jųdviejų planuojamą susitikimą Budapešte.
V. Zelenskis savo vizito Vašingtone metu siekia užsitikrinti papildomą JAV prezidento paramą, ypač dėl ilgojo nuotolių raketų „Tomahawk“ pardavimo Ukrainai. Tai ketvirtasis JAV ir Ukrainos prezidentų susitikimas nuo tada, kai D. Trumpas sausio mėnesį grįžo į pareigas, ir antrasis per mažiau nei mėnesį.