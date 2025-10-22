Zelenskis atvyko į Oslą

Abu lyderiai susitiko Oslo tarptautinio oro uosto karinėje dalyje, parodė televizija.
Vėliau trečiadienį V. Zelenskis turėtų apsilankyti Švedijoje, kur Kyjivas ir Stokholmas turi paskelbti apie „gynybos eksportą“, teigiama Švedijos vyriausybės pranešime.
Norvegija nepateikė jokios informacijos apie derybų Osle pobūdį, taip pat nebuvo paskelbta apie spaudos konferenciją.
„Norvegija palaiko Ukrainos viltis pasiekti ilgalaikę ir teisingą taiką, kurios nusipelnė Ukrainos žmonės“, – sakoma J. G. Store pranešime.
Oslas yra paskelbęs apie 275 mlrd. kronų (27,4 mlrd. JAV dolerių) vertės civilinę ir karinę pagalbą Kyjivui 2023-2030 m. laikotarpiu.
„Norvegijos parama Ukrainai yra tvirta ir nuolatinė. Labai svarbu palaikyti glaudų dialogą su Ukrainos valdžios institucijomis siekiant užtikrinti, kad ši pagalba atitiktų Ukrainos poreikius“, – pridūrė J. G. Store.
Švedijoje V. Zelenskis susitiks su Švedijos ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu Linčiopingo mieste, kuriame įsikūrusi gynybos grupė „Saab“, be kitų ginklų gaminanti naikintuvus „Gripen“.
