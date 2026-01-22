Witkoffas: svarstome bemuitį importą iš Ukrainos

„Manau, kad tai galėtų iš esmės pakeisti situaciją. Įsivaizduokite, kaip pramonė dideliu mastu persikelia į šią teritoriją“, – diskusijoje Pasaulio ekonomikos forume sakė amerikiečių derybininkas Steve‘as Witkoffas. Tai Ukrainai esą suteiktų milžinišką konkurencinį pranašumą.
„Nes jūs nemokėsite muitų už prekes, kurias siųsite į JAV“, – tęsė S. Witkoffas.
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys kartu kalbėjo apie didelę pažangą derybose Davose su Ukraina dėl JAV taikos plano.
S. Witkoffas gyrė ukrainiečių derybininkus ir sakė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis buvo visad pasiekiamas.
„Manau, kad liko vienas klausimas, mes aptarėme, kaip jį išspręsti“, – sakė S. Witkoffas. Abi pusės esą suinteresuotos išspręsti šį klausimą. Koks tai klausimas, jis nepasakė.
Pastaruoju metu ypač skyrėsi Kyjivo ir Maskvos pozicijos teritoriniais klausimais. Kremlius ir toliau reikalauja, kad Ukraina visiškai pasitrauktų iš Donecko srities, kurio beveik 80 proc. kontroliuoja rusai.
S. Witkoffas pareiškė dabar vyksiąs į Maskvą, tačiau čia nenakvosiąs.
„Mes tada keliausime tiesiai į Abi Dabį“, – teigė jis. Jungtiniuose Arabų Emyratuose esą susitiks darbo grupės, kurios aptars karinius, nekarinius ir ekonominius aspektus. Apie šių grupių sudėtį JAV pasiuntinys duomenų nepateikė.