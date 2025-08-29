„Ukraina palankiai vertina visas JAV siūlomas taikos iniciatyvas. Deja, Rusija vilkina kiekvieną iš jų“, – per susitikimą Niujorke S. Witkoffui pareiškė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas, vėliau apie tai pranešęs socialiniame tinkle „X“.
Volodymyro Zelenskio patarėjas JAV pasiuntiniui: Rusija vilkina pastangas užbaigti invaziją
2025-08-29 20:36
Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukšto rango patarėjas pranešė JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialiajam pasiuntiniui Steve'ui Witkoffui (Stivui Vitkofui) penktadienį pareiškęs, kad Kremlius vilkina D. Trumpo pastangas užbaigti Rusijos invaziją.
Volodymyro Zelenskio patarėjas JAV pasiuntiniui: Rusija vilkina pastangas užbaigti invaziją / AFP nuotr.