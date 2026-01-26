Vokietijos verslas metus pradėjo niūriomis nuotaikomis

Pirmaujančio šalyje ekonominių tyrimų instituto „Ifo“ skaičiuojamas Vokietijos verslo pasitikėjimo indeksas, pagrįstas apytikriai 9 tūkst. pramonės, statybų, prekybos ir paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausomis, per pastarąjį mėnesį pakilo minimaliai – nuo 87,5 punkto iki 87,6 punkto.
„Vokietijos ekonomika naujus metus pradeda be reikšmingo pagreičio“, – komentavo „Ifo“ prezidentas Clemensas Fuestas.
Vokietijos ekonomika sunkiai atsigauna po ilgo nuosmukio, kurį paveikė gamybos kritimas, didėjanti konkurencija iš Kinijos ir JAV muitų antplūdis. Po kuklaus augimo 2025-aisiais, užbaigusio dvejus metus trukusią recesiją, buvo tikimasi, kad 2026 metais, ekonomika, skatinama didžiulių viešųjų išlaidų, įsisiūbuos. Tačiau naujausi „Ifo“ tyrimų duomenys tokį optimizmą bent jau kol kas išsklaidė.
Apklausa parodė, kad per pastarąjį mėnesį pasitikėjimas smuktelėjo paslaugų sektoriuje, nors kiek pakilo gamybos, prekybos ir statybų sektoriuose.
Federalinė vyriausybė tikisi ekonomikos plėtros šiais metais 1,3 proc., kurią skatintų skolomis finansuojamos didžiulės išlaidos gynybai ir infrastruktūrai.
Tačiau ekonomistai šių metų perspektyvas vertina niūriau, augant susirūpinimui, kad kartu su išlaidavimu nebus vykdomos labai reikalingos reformos.
