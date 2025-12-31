Vokietijos prokurorai nutrauks tyrimą dėl Rusijos oligarcho šiam sutikus sumokėti 10 mln. eurų

Uzbekistane gimusiam milijardieriui ir metalų pramonės magnatui, kuris pernai buvo perrinktas Tarptautinės fechtavimo federacijos prezidentu, taikomos Europos Sąjungos (ES) sankcijos, įvestos po 2022 metais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Miuncheno prokuratūra antradienį pareiškė, kad tyrimas dėl A. Usmanovo, dėl kurio prieš trejus metus policija surengė reidus dešimtyse su juo susijusių nekilnojamojo turto objektų Vokietijoje, bus nutrauktas gavus mokėjimą.
Kai kurios su A. Usmanovu susijusios lėšos ir turtas buvo įšaldyti pagal ES sankcijas. Praėjusiais metais buvo nutrauktas tyrimas dėl įtarimų pinigų plovimu, sakoma jo spaudos tarnybos pareiškime.
Prokurorai teigė, kad A. Usmanovas buvo įtariamas per užsienyje įsikūrusias bendroves pervedęs apie 1,5 mln. eurų už dviejų nekilnojamojo turto objektų, esančių į pietus nuo Miuncheno esančiame Rotacho-ėgerno mieste, valdymą praėjus keliems mėnesiams po sankcijų įvedimo.
Jis taip pat buvo įtariamas institucijoms nedeklaravęs vertingų daiktų, įskaitant juvelyrinius dirbinius, paveikslus ir vynus.
A. Usmanovo teisinės gynybos komanda užginčijo kaltinimus dėl jo ryšių su bendrovėmis ir vertingais daiktais ir dėl ES teisės taikymo šioje byloje.
Prokurorai teigė, kad nutraukti tyrimą sumokėjus pinigus leido Vokietijos baudžiamoji teisė.
10 mln. eurų bus paskirstyti valstybės iždui, vienam Bavarijos paramos nukentėjusiesiems fondui ir kalinių gerovės ir probacijos tarnybų asociacijai, nurodė prokuratūra.
Naujausi komentarai