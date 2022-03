Vokietijos prezidentas kreipėsi į V. Putiną, ragindamas jį atrasti „drąsos“ nutraukti karą Ukrainoje

Pasak F. W. Steinmeierio, niekas, netgi pats V. Putinas, „negali prieš istoriją pateisinti to, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje, kad bėga šimtai tūkstančių žmonių, miršta nekalti gyventojai ir naikinama pati šalis. Būtent dėl to kreipiamės į Rusijos prezidentą: tuojau pat nutraukite šį karą.“



Vokietijos prezidento teigimu, įsiveržti į mažesnę kaimyninę šalį drąsos nereikia. „Tačiau reikia drąsos šį karą nutraukti. Būtent to dabar ir reikalaujame“, – tvirtino F. W. Steinmeieris.