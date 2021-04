Vokietijos ministrė: tikėtina, kad NATO rugsėjį pasitrauks iš Afganistano

„Visada sakėme: kartu eisime pirmyn, kartu ir pasitrauksime“, – visuomeniniam transliuotojui ARD sakė A. Kramp-Karrenbauer.

„Esu už tvarkingą pasitraukimą ir todėl manau, kad mes šiandien dėl to sutarsime“, – tikino ji.

NATO šalių gynybos ir užsienio reikalų ministrai trečiadienį dalyvaus vaizdo konferencijoje, vyksiančioje po to, kai JAV paskelbė planuojančios išvesti karius iš Afganistano per 20-ąsias Rugsėjo 11-osios išpuolių metines.

JAV pareigūnas antradienį pranešė, kad prezidentas Joe Bidenas priėmė sprendimą iki šių metų pabaigos nutraukti du dešimtmečius besitęsiantį JAV įsitraukimą į karinį konfliktą Afganistane.

Šiuo metu JAV yra dislokavusios apie 2 500 karių Afganistane. Iš viso NATO misiją šioje šalyje sudaro 9 600 karių.

NATO sąjungininkės, įskaitant Vokietiją, laukė J. Bideno sprendimo dėl to, ar JAV laikysis gegužės 1 d. karių išvedimo termino, sutarto per buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Talibano derybas.

A. Kramp-Karrenbauer teigė, kad dabar svarbu „sinchronizuoti NATO planus su JAV planais“. Ji nepateikė tikslios datos, kada Vokietijos kariai galėtų pasitraukti iš Afganistano.

JT reiškia susirūpinimą

Nepaisant tebevykstančių taikos derybų tarp kariaujančių pusių Afganistane, pirmą šių metų ketvirtį civilių aukų skaičius smarkiai išaugo, teigiama Jungtinių Tautų pagalbos misijos Afganistane (UNAMA) ataskaitoje.

Per konfliktą Afganistane per pirmus tris šių metų mėnesius žuvo 573 civiliai ir dar 1 210 buvo sužeisti, o tai yra 29 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2020 metais.

Ypač didelį susirūpinimą kelia 37 proc. išaugęs civilių moterų aukų ir 23 proc. išaugęs žuvusių ir sužalotų vaikų skaičius.

„Žuvusių ir suluošintų Afganistano piliečių, ypač moterų ir vaikų, skaičius kelia didelį nerimą. Prašau visų šalių skubiai rasti būdą sustabdyti šį smurtą“, – teigė JT specialioji pasiuntinė Afganistane Deborah Lyons.