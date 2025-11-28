 Vokietijos Bundestagas priėmė kitų metų biudžetą

Vokietijos Bundestagas priėmė kitų metų biudžetą

2025-11-28 17:06
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vokietijos Bundestagas priėmė kitų metų biudžetą, kuris sieks 524 mlrd. eurų. Už galutinę biudžeto plano versiją penktadienį balsavo 322 parlamentarai, 252 pasisakė prieš, o susilaikiusiųjų nebuvo. Priimtas biudžeto įstatymas yra finansinis pagrindas visoms valstybės išlaidoms 2026 m.

Vokietijos Bundestagas priėmė kitų metų biudžetą / Scanpix nuotr.

524,5 mlrd. biudžetas yra 21,5 mlrd. didesnis nei pernai. Tačiau pajamos smarkiai atsiliks nuo išlaidų: valstybė kitais metais ims 97,97  mlrd. eurų naujų paskolų.

Kartu su iš paskolų finansuojamais specialiais fondais infrastruktūrai ir klimato neutralumui bei Bundesverui naujos skolos kitais metais sudarys daugiau kaip 180 mlrd. eurų.

Didžiausia biudžeto dalis – 197,34 mlrd. eurų – numatyta Darbo ministerijai. 128 mlrd. šios sumos teks pensijoms.

Toliau rikiuojasi Gynybos ministerija, kuriai numatyti 82,69 mlrd. eurų. Čia augimas yra didžiausias – šiais biudžetiniais metais gynybos ministras Borisas Pistorius savo dispozicijoje turi 62,3 mlrd. eurų. Įskaitant lėšas iš specialiojo Bundesvero fondo, gynybos biudžetas kitais metais sudarys iš viso 108 mlrd. eurų.

Trečia didžiausia biudžeto dalis – 27,9 mlrd. eurų – atiteko Transporto ministerijai.

