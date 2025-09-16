 Vladimiras Putinas: Baltarusijos ir Rusijos pratybose „Zapad“ dalyvauja 100 tūkst. karių

Vladimiras Putinas: Baltarusijos ir Rusijos pratybose „Zapad“ dalyvauja 100 tūkst. karių

2025-09-16 19:08
BNS inf.

Bendrose Rusijos ir Baltarusijos pratybose „Zapad“ dalyvauja 100 tūkst. karių, antradienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, netikėtai apsilankęs šiose pratybose, kurių dalis vyksta netoli NATO sienų.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / Valery Sharifulin / ZUMAPRESS.com nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų