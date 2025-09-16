Vladimiras Putinas: Baltarusijos ir Rusijos pratybose „Zapad“ dalyvauja 100 tūkst. karių

„Šiandien vykdome paskutinę strateginių pratybų „Zapad 2025“ dalį“, – sakė V. Putinas, vilkėjęs karinę uniformą.
„Dalyvauja 100 tūkst. karių“, – pridūrė jis.
Bendrose Rusijos ir Baltarusijos pratybose „Zapad“ dalyvauja 100 tūkst. karių, antradienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, netikėtai apsilankęs šiose pratybose, kurių dalis vyksta netoli NATO sienų.
