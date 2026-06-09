Viltys dėl karo Irane mažina naftos kainas

Atsigavimas Azijoje fiksuojamas po akcijų brangimo Volstrite, kurį paskatino investuotojų lenktynės pirkti po išpardavimo atpigusias akcijas. Jų išpardavimą paskatino spėjimai, kad JAV centrinis bankas (FED) gali padidinti palūkanų normas ir įspėjimai dėl technologijų įmonių vertinimų.
Žinia, kad Jungtinėse Valstijose gegužę buvo sukurta daugiau nei dvigubai daugiau darbo vietų nei tikėtasi, parodė, kad ji tebėra puikios būklės, tačiau tai daro spaudimą FED griežtinti pinigų politiką siekiant kovoti su sparčiai augančia infliacija.
Po penktadieninio technologijų įmonių akcijų pigimo Niujorke, pirmadienį panašus kritimas ištiko ir tokias akcijas Azijoje. Tuo metu Seulo biržos indeksas KOSPI nukrito daugiau nei aštuoniais procentais.
Tačiau analitikai teigė, kad išpardavimą daugiausia lėmė pelno fiksavimas ir tai galima vertinti kaip sveiką pertrauką nuo kovo mėnesio trunkančiame kilime.
O antradienį Azijos investuotojai stebėjo „Nasdaq“ ir „S&P 500“ atsigavimą. KOSPI indeksas pakilo daugiau nei 3 proc., o Taipėjaus – beveik 2 proc., taip pat pakilo Tokijo, Šanchajaus, Singapūro, Manilos ir Velingtono biržų indeksai. Honkonge indeksas nekito, o Sidnėjuje šiek tiek smuktelėjo.
„Lūkesčiai dėl griežtesnės FED pinigų politikos, kartu su praėjusią savaitę paskelbtais nepakankamai įspūdingais „Broadcom“ rezultatais, sukėlė abejonių dėl šio sektoriaus kilimo tempo ir paskatino investuotojus fiksuoti pelną, – sakė „City Index“ analitikė Fiona Cincotta. – Tai jokiu būdu nėra dirbtinio intelekto sektoriaus akcijų prekybos pabaiga, tačiau tai rodo, kad kai kuriose rinkos dalyse vertinimai buvo pernelyg išpūsti.“
Investuotojus taip pat padrąsino žinia, kad Iranas ir Izraelis pirmadienį paskelbė, jog nutraukė karo veiksmus po tarpusavio smūgių, kurie kėlė grėsmę, kad dar labiau eskaluosis karas Artimuosiuose Rytuose.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paskelbė, kad „konfliktas tame fronte suvaldytas“ praėjus kelioms valandoms po to, kai Teheranas pranešė nutraukęs karinius veiksmus.
Teheranas sekmadienį paleido raketų į Izraelį dėl šio vykdomų karinių veiksmų prieš „Hezbollah“ Libane. Izraelis atsakė smūgiais, nepaisydamas JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangų atkalbėti B. Netanjahu. Tai išprovokavo dar vieną Irano raketų ataką, kol Teheranas paskelbė, kad nutrauks ugnį.
Išaugo baimė, kad šis konfliktas sukels pavojų Teherano paliauboms su „Hezbollah“ (galiojančioms nuo balandžio 8 d.) ir sužlugdys pastangas dėl taikos derybų siekiant atidaryti Hormuzo sąsiaurį, per kurį taikos metu yra gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų.
Naftos kainos, kurios pirmadienį šoktelėjo daugiau nei penkiais procentais, antradienį smuktelėjo. „Brent“ naftos kaina sumažėjo 0,3 proc. iki 93,98 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ naftos barelis atpigo 0,4 proc. iki 90,39 JAV dolerio už barelį.
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