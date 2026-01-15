 Vienas iš dviejų favoritų užimti ECB vicepirmininko postą – Latvijos banko valdytojas

Vienas iš dviejų favoritų užimti ECB vicepirmininko postą – Latvijos banko valdytojas

2026-01-15 12:25
Jūras Barauskas (ELTA)

Latvijos banko valdytojas Martinš Kazakas yra vienas iš dviejų kandidatų į Europos centrinio banko (ECB) pirmininko pavaduotojo pareigas, teigiama po trečiadienį vykusio neoficialaus apsikeitimo nuomonėmis su kandidatais į šį postą išplatintame Ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto pirmininkės Aurore Lalucq pareiškime.

Vienas iš dviejų favoritų užimti ECB vicepirmininko postą – Latvijos banko valdytojas
Vienas iš dviejų favoritų užimti ECB vicepirmininko postą – Latvijos banko valdytojas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Trečiadienį komiteto nariai surengė neoficialų apsikeitimą nuomonėmis su šešiais kandidatais užimti ECB pirmininko pavaduotojo pareigas.

Komiteto koordinatoriai, atstovaujantys daugumai jo narių, pageidaujamais kandidatais į šias pareigas pasirinko M. Kazaką ir buvusį Portugalijos finansų ministrą Mario Centeno.

Šiam postui užimti taip pat buvo svarstomos Estijos banko valdytojo Madiso Mullerio, Suomijos banko valdytojo Ollio Rehno, buvusio Lietuvos finansų ministro Rimanto Šadžiaus ir Kroatijos nacionalinio banko valdytojo Boriso Vujčičio kandidatūros.

Iki šiol nė vienas iš ECB valdybos narių neatstovavo šaliai, kuri į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. ar vėliau.

Pranešama, kad gruodžio mėnesį Latvijos vyriausybė patvirtino M. Kazako kandidatūrą į ECB pirmininko pavaduotojo pareigas.

Šiuo metu ECB pirmininko pavaduotojo pareigas eina Luisas de Guindosas, kurio kadencija baigsis 2026 m. gegužės 31 d.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų