Vasario 24-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.24 val., leidžiasi 17.42 val. Dienos ilgumas 10.18 val.

Mėnulis (delčia) teka 6.30 val., leidžiasi 12.26 val.

Vardadieniai:

Demetrija, Edelbertas, Elmaras, Gedmantas, Goda, Motiejus (Matas)

Datos:

Estijos Nepriklausomybės diena

Šv. Motiejus, Vieversio diena

Vasario 24-oji Lietuvos istorijoje:

1595 — Sarbeve, Lenkijoje, gimė poetas, Vilniaus universiteto profesorius Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Mirė 1640 m.

1907 — gimė poetas, žurnalistas Algimantas Stasys Brunza.

1917 — gimė poetas Pijus Petrukaitis. Mirė 1958 m.

1947 — gimė džiazo saksofonininkas, klarnetininkas, kompozitorius bei pedagogas Vladimiras Čekasinas.

1964 — gimė poetas, eseistas, literatūros kritikas ir vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Kęstutis Navakas. Mirė 2020 m.

2011 — eidamas 53-iuosius metus mirė Vilniaus dailės akademijos Telšių skyriaus Metalo meno katedros vedėjas, metalo skulptorius, medalių kūrėjas ir juvelyras Vytautas Mockaitis.

2011 — Lietuvos poetui Tomui Venclovai skirtas tarptautinio poezijos festivalio Kinijoje pagrindinis prizas — Auksinė Tibeto antilopė.

2022 — Rusijos kariuomenei užpuolus Ukrainą Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda visoje šalyje pirmą kartą įvedė nepaprastąją padėtį.

Vasario 24-oji pasaulio istorijoje:

1786 — gimė vokiečių kalbininkas, tautosakininkas, Jacob Grimm (Jakobo Grimo) brolis Wilhelm Grimm (Vilhelmas Grimas), gerai žinomas kaip „Brolių Grimų pasakos“ autorius.

1656 — Ispanija paskelbė karą Anglijai.

1887 — telefono ryšys sujungė dvi pirmąsias Europos sostines — Briuselį ir Paryžių.

1918 — paskelbta Estijos nepriklausomybė.

1920 — Vokietijoje įkurta nacių partija.

1981 — Anglijos Princas Charles (Čarlzas) ir ledi Diana Spencer (Diana Spenser) paskelbė apie savo sužieduotuves.

1991 — nepavykus diplomatinėmis priemonėmis sureguliuoti konflikto, sąjungininkai atakavo Irako dalinius Kuveite bei Irake.

2008 — Amsterdame nusileido pirmasis komercinių oro linijų lėktuvas, iš dalies varomas biokuru. Bendrovės „Virgin Atlantic“ lėktuvas, kurio skrydis iš Hitrou oro uosto buvo pavadintas žaliojo kuro perversmu, keleivių neskraidino.

2011 — JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) erdvėlaivis „Discovery“ paskutinį kartą pakilo į orbitą, pažymėdamas tris dešimtmečius vykdytos Amerikos kosmoso programos pagrindinės misijos pabaigą.

2013 — būdamas 89-erių metų mirė vienas garsiausių Vokietijos dirigentų Wolfgang Sawallisch (Volfgangas Zavališas).

2022 — Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė karius į Ukrainą, aiškindamas, kad siekia „demilitarizuoti ir denacifikuoti“ provakarietišką savo kaimynę. Tarptautinė bendruomenė pasmerkė invaziją kaip neapgalvotą ir neišprovokuotą, pažadėjo atsakyti beprecedentėmis sankcijomis. Visame pasaulyje kilo Ukrainą palaikantys protestai, iš Rusijos ėmė trauktis Vakarų kapitalo verslas.

Vasario 24-oji šou pasaulyje:

1969 — Didžiojoje Britanijoje įvyko paskutinis Jimi Hendrix (Džimio Hendrikso) grupės „The Experience“ koncertas.

1979 — britų grupė „The Police“ išleido albumą „Roxanne“.

1992 — susituokė grupės „Nirvana“ lyderis Kurt Corbain (Kurtas Kobeinas) ir Courtney Love (Kortni Lav).

1998 — Bekingemo rūmuose Britanijos karalienė Elžbieta įšventino Elton John (Eltoną Džoną) į riterius.

1998 — Tommy Lee (Tomis Li) buvo suimtas apkaltinus jį smurtavimu prieš žmoną Pamela Anderson (Pamelą Anderson).

2008 — „Šioje šalyje nėra vietos senukams“ (No Country For Old Men) per 80-uosius Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimus gavo geriausio filmo kategorijos „Oskarą“, o jo kūrėjai broliai Joel ir Ethan Coen (Džoelis ir Itanas Koenai) per istorinį Holivudo vakarą buvo pripažinti geriausiais režisieriais.

2011 — Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis princas Charles (Čarlzas) per ceremoniją Bakingemo rūmuose įteikė Holivudo aktorei Catherine Zeta-Jones (Ketrin Zetai Džouns) ir „Rožinės panteros“ (Pink Panther) žvaigždei Burt Kwouk (Bertui Kvukui) garbingus Britų imperijos apdovanojimus.

2012 — nespalvotas nebylus filmas „Artistas“ pelnė penkis „Cezario“ apdovanojimus Prancūzijoje vykusioje ceremonijoje.