Vance'as: Europa – ant taikos slenksčio

„Prireiks protingo valstybės veikėjo, kad išsiaiškintų šiuos dalykus“, – sakė J. D. Vance'as per interviu scenoje Konservatorių politinio veiksmo konferencijoje (CPAC) netoli sostinės Vašingtono.

„Tačiau Baltuosiuose rūmuose mes turime tokį, ir aš tikrai tikiu, kad pirmą kartą per trejus metus Europoje esame ant taikos slenksčio, nes turime lyderystę Ovaliajame kabinete“, – teigė jis.

Prieš mėnesį grįžęs į Baltuosius rūmus JAV prezidentas D. Trumpas smarkiai pakeitė Vašingtono poziciją dėl Rusijos invazijos į Ukrainą.

Pastarojo meto JAV politikos pokyčiai karo Ukrainoje atžvilgiu sukėlė baimę, jog Kyjivas bus priverstas kapituliuoti ir kartu su Europa nebus įtrauktas į derybas.

Šią savaitę Saudo Arabijoje įvyko JAV ir Rusijos užsienio reikalų ministrų derybos – pirmosios nuo plataus masto Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį – dėl santykių atstatymo ir būdų karui užbaigti paieškos.

Kyjivas nebuvo pakviestas į šias derybas.

Per kelias dienas po to D. Trumpas išvadino jį „diktatoriumi be rinkimų“, o Ukrainos vadovas perspėjo, kad JAV prezidentas gyvena Rusijos dezinformacijos burbule.

J. D. Vance'as gynė savo viršininko žingsnį surengti derybas su Rusija, kuri 2022-ųjų vasarį įsiveržė į Ukrainą.

„Kaip baigsite karą, jei nesikalbėsite su Rusija“, – sakė jis CPAC, neatsakydamas į kritiką, kad JAV nustumia Kyjivą ir Europą į šalį ir nusileidžia Maskvos reikalavimams.

„Tai labai paprasta. Jis nori, kad žudymas liautųsi. Jis nori į Europą atnešti ilgalaikę taiką (...). Kad ir kur prasidėtų karas, jis bus taikos prezidentas“, – teigė jis.